Co z PolSKIm Turniejem w kolejnych latach? Małysz nie owija w bawełnę

Równo 40 zawodników odepchnęło się od belki skoczni Skalite w Szczyrku i oddało swoje skoki. Do zakończenia przynajmniej jednej serii pozostało tylko 10 skoczków, ale niestety, wiatr uniemożliwił dokończenie rywalizacji. Oznacza to, że mimo debiutu konkurs zostanie uznany za nieodbyty. Rywalizacja przeniesie się teraz do Zakopanego, a zawody na Wielkiej Krokwi będą kontynuacją PolSKIego Turnieju.

Co z PolSKIm Turniejem w Pucharze Świata? Adam Małysz komentuje

PolSKI Turniej to nowość w Pucharze Świata i pierwszy tego typu cykl organizowany przez nasz kraj. Początkowo nie wiadomo było, jaka będzie jego przyszłość. Mówiło się nawet, że to będzie tylko jednorazowa sytuacja. Nieco jaśniejszą perspektywę na tę kwestię w studio Eurosportu rzucił Adam Małysz.

- Wiemy, że w przyszłym roku nie będzie PolSKIego Turnieju. Na pewno będziemy walczyć dalej, aby ten turniej pojawił się w kolejnych latach w kalendarzu. Natomiast wiemy, że ten kolejny rok jest raczej niemożliwy - powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Małysz zwrócił też uwagę, że pora rozegrania dzisiejszego konkursu była trochę niefortunna i być może w przyszłości godzina startu zawodów powinna być inna. - Myślę też, że warto jest pomyśleć i przeanalizować, kiedy jest faktycznie najlepsza pora. Bo jak popatrzymy dzisiaj rano o 10, to był tutaj spokój i można było konkurs przeprowadzić. Jest to środku tygodnia, więc ciężko byłoby to o tej godzinie rozegrać, bo też chcielibyśmy, żeby było tyle ludzi, co o godzinie 19:00. Na pewno o ten Szczyrk będziemy walczyć i o to, żeby w końcu zadebiutował - dodał.

A co z dalszym przebiegiem tegorocznego turnieju? Prowadzący studio Eurosportu Michał Korościel zapytał Małysza o ewentualny dodatkowy konkurs w Zakopanem? Jak się okazuje, takie rozwiązanie jest praktycznie niemożliwe. - Nie, raczej konkursu nie będzie. To już jest chyba raczej pewne. To musi być wszystko zgodne z przepisami, które są jasno określone. To jest tak mało czasu, że ciężko by było. Przede wszystkim mamy tutaj innych sponsorów, czyli tu byłby cud, żeby to wszystko logistycznie zorganizować i "przebrandowić" - powiedział nasz były wybitny skoczek.

W Zakopanem rywalizacja rozpocznie się w piątek 19 stycznia. Na godzinę 15:30 zaplanowano oficjalny trening, a na godzinę 18:00 kwalifikacje. W sobotę o godzinie 16:00 zostanie rozegrany konkurs drużynowy, a dzień później o tej samej porze indywidualny. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z Zakopanego na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.