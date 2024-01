Ależ skoki Polaków w Szczyrku. Żyła i Zniszczoł pokazali klasę

Po konkursie w Wiśle PolSKI Turniej przeniósł się do Szczyrku. We wtorek 16 stycznia odbyły się kwalifikacje do środowego konkursu indywidualnego, w którym wystąpi pięciu reprezentantów Polski. Przed konkursem zawodnicy wzięli udział w serii próbnej.

PŚ w skokach narciarskich w Szczyrku. Anze Lanisek wygrał serię próbną, Piotr Żyła najlepszy z Polaków

Jako pierwszy z Polaków na belce pojawił się Paweł Wąsek, który wylądował na 98. metrze. Następny w kolejce był Aleksander Zniszczoł i uzyskał jeszcze lepszy wynik. Po bardzo dobrym skoku na 103,5 m objął prowadzenie w serii próbnej.

Niedługo później zobaczyliśmy trzech kolejnych polskich skoczków. Spośród nich najlepiej spisał się Piotr Żyła, który wylądował na 99. metrze i zepchnął Zniszczoła na drugie miejsce. Trochę gorzej od 37-latka spisali się Kamil Stoch (93 m) oraz Dawid Kubacki (94 m).

Zwycięzcą serii próbnej okazał się Anze Lanisek, wyprzedzając Stefana Krafta. Tuż za nimi uplasował się Żyła, ale należy docenić również Zniszczoła, który oddał najdłuższy skok w całej serii. Poza nim tylko Lanisek pokonał granicę setnego metra (101,5 m).

Wyniki serii próbnej do konkursu indywidualnego PŚ w Szczyrku

1. Anze Lanisek - 70,5 pkt

2. Stefan Kraft - 67,2 pkt

3. Piotr Żyła - 64,3 pkt

4. Peter Prevc - 64 pkt

5. Kristoffer Sundal - 63,8 pkt

...

9. Aleksander Zniszczoł - 60 pkt

18. Kamil Stoch - 57,4 pkt

21. Dawid Kubacki - 55,9 pkt

22. Paweł Wąsek - 55,8 pkt

Konkurs indywidualny PŚ w Szczyrku planowo rozpocznie się o godzinie 17:30. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.