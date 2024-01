Sceny w Szczyrku! Sensacyjny lider Polaków. Niesamowite obrazki po skoku Żyły

We wtorek 16 stycznia o godzinie 18:00 rozpoczęły się kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego PolSKIego Turnieju w Szczyrku. Niespodziewanie najlepszym z Polaków okazał się Paweł Wąsek, który skoczył 99,5 metra i zajął finalnie 13. miejsce. Kompletnie nieudany występ zanotował za to Piotr Żyła. Zwycięzcą zmagań został Ryoyu Kobayashi, który pofrunął 100,5 metra. Oto całe wyniki kwalifikacji.

