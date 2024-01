Afera w polskich skokach. "To nie był jednorazowy wyskok". Trener zaskoczony [WIDEO]

- Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że to wyszło od Kuby, bo jest taki spokojny. Oczywiście potrzebuje trenera na skoczni, znam go dobrze od wielu lat i wiem, że trzeba go czasem nawet za rączkę poprowadzić i pokazać dokładnie, co ma robić. Musi mieć jasny plan, może tego zabrakło - mówi Sport.pl o sytuacji Jakuba Wolnego, odsuniętego od trenowania z kadrą B, jej były szkoleniowiec, Maciej Maciusiak.

