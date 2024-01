15-letni Polak pobił rekord w Szczyrku. Teraz jest smutnym symbolem

W środę 17 stycznia na skoczni Szczyrk-Skalite rozegrany zostanie pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata na tym obiekcie. Skoczkowie będą rywalizować tam w ramach kolejnej rundy PolSKIego Turnieju. Czy nastąpi przełamanie polskich zawodników? Z pewnością bardzo dobrze znają ten obiekt.

Krzysztof Leja zachwycił skokiem w Szczyrku. Później przepadł

W przeszłości skocznia Skalite była gospodarzem wielu zawodów niższej rangi m.in. Lotos Cupu. W marcu 2011 roku podczas jednego z konkursów znakomitym skokiem popisał się Krzysztof Leja. 15-letni wówczas skoczek uzyskał 116 metrów, co jest nieoficjalnym rekordem obiektu. - Czułem się jak orzeł - mówił w rozmowie ze Sport.pl Krzysztof Leja kilka dni po pobiciu rekordu skoczni. Jak się okazało, dla 15-latka nie był to jednak najlepszy skok w karierze. - Na Wielkiej Krokwi skoczyłem 132 metry i to jest mój rekord życiowy - dodał.

I choć zapowiadało się, że Leja ma ogromny talent i może zrobić dużą karierę, to niestety nie udało mu się dojść na szczyt, o czym w grudniu 2023 roku opowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Kiedy skończyłem wiek juniorski, nie dostałem się do kadry. Trochę podłamałem się wtedy psychicznie - rozpoczął Leja opisując swój kryzys sportowy. Dzięki pomocy trenera Krzysztofa Sobańskiego forma zaczęła wracać i notował on coraz lepsze wyniki. Później znów wszystko się posypało.

Jego największym problemem była waga. Mimo skrajnie niskiej tkanki tłuszczowej (wyszło mu 1,8 proc.) był za ciężki ze względu na masę mięśniową. Proces zejścia z niej był i jest bardzo czasochłonny. Leja musiałby stracić na to cały sezon.

Po kilku latach w końcu postanowił odpuścić. - Wtedy ze łzami w oczach pomyślałem, że odpuszczę, bo wyczerpałem już chyba wszystkie możliwe kierunki. Tyle wyrzeczeń... Chciałem dostać się jak najwyżej, ale mi się to nie udało. Pomyślałem, żeby skakać tylko hobbystycznie, a pewien etap powoli zaczął się zamykać - wyjawił.

Przez pewien czas skoczek łączył treningi z pracą na budowie. - W budowlance nie było jakoś strasznie ciężko, ale nie było też lekko. Wiadomo, trzeba było wstać o 5 i dojechać w dane miejsce - mówił "Przeglądowi Sportowemu". - Ale kiedy wiedziałem, że mam zawody, prosiłem pracodawcę, żeby dzień wcześniej był wolny i mój organizm mógł się zregenerować - opowiadał. Dochodziło jednak do absurdalnych sytuacji. Skoczek wystąpił w letnich mistrzostwach polskich, choć przez trzy miesiące w ogólnie nie był na skoczni.

Co sprawiło, że Leja nie zrobił wielkiej kariery? Czynników było wiele. Jak mówił sam zawodnik, nie pomógł sam związek. Do tego doszły problemy zdrowotne. - Radziliśmy sobie sami. Zaczęły się problemy zdrowotne. Było bardzo duże zmęczenie. Sypiałem dziesięć godzin, a wstawałem i byłem bardzo zmęczony. Pojawiły się zawroty głowy albo codzienne krwotoki z nosa - przyznał.

Krzysztof Leja w sezonie 2014/15 zdołał złapać się nawet do kadry na zawody Pucharu Świata w Wiśle. I choć do konkursu się nie zakwalifikował, to było to jedno z jego największych osiągnięć w seniorskiej karierze. Nieco lepiej szło mu w Pucharze Kontynentalnym - tam w tym samym sezonie w Wiśle był szósty. Obecnie mieszka w Niemczech.