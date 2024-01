W tym momencie wszystko runęło w polskich skokach. "Co to za baletnice?"

12 stycznia rozpoczął się pierwszy w historii PolSKI Turniej w cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich, który potrwa do 21 stycznia. Impreza odbywa się w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Rywalizacja w tych zawodach miała być świętem skoków w naszym kraju. Zamiast tego, jest rozczarowanie.

Teraz głos w sprawie problemów polskich skoczków zabrał Sebastian Parfjanowicz z TVP Sport. Dziennikarz w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl podkreślił, że przyczyną może być zmiana w przepisach dotyczących sprzętu sportowego.

- Wiemy, że są ogromne zmiany w przepisach, butach, które w ostatnich latach były naszą siłą. Zmienione są także wkładki i piętki. Wiem, że widzowie, którzy nie śledzą skoków narciarskich teraz słuchają i mówią: "co to za baletnice?". A jeżeli piętka jest zmieniona o 5 cm, to zmienia zupełnie pozycję zawodnika na tym zjeździe ze skoczni, która jest absolutnie kluczowa. I nasi skoczkowie w ostatnich latach mieli z tym największe problemy - powiedział Sebastian Parfjanowicz.

Zdaniem dziennikarza za słabą formę skoczków również odpowiada sztab szkoleniowy, który popełnił błąd w przygotowaniach. - A my, zamiast przez dwa tygodnie skakać, trenować na śniegu, lecimy na Cypr, to być może później tych dwóch tygodni nam brakuje. (...). Słoweńcy w największym stopniu skupili się na butach i najazdowej pozycji, bo długo nie mogli sobie z tym poradzić. Moim zdaniem, to był największy problem tych przygotowań - podkreślił Parfjanowicz.

