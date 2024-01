W polskich skokach trwa pudrowanie trupa. Stypa w Wiśle, a zawodnicy zadowoleni

Niedzielne zawody w Wiśle były trzynastym konkursem w tym sezonie i trzynastym bez polskiego skoczka w najlepszej dziesiątce - 14. był Piotr Żyła, 20. Aleksander Zniszczoł, 21. Paweł Wąsek, 25. Dawid Kubacki, a 32. Kamil Stoch i 40. Klemens Murańka nie awansowali do drugiej serii. Kadra Thomasa Thurnbichlera zdobyła do tej pory 422 punkty, średnio 32 na jeden występ.

Na Turnieju Czterech Skoczni widać było pozytywy - sztab wykonał odpowiedni ruch w sprzęcie i zmienił kombinezony, a w konsekwencji dało się zauważyć progres w technice zawodników. - Ja też już nabieram oczekiwań. Bo teraz to już jest możliwe. Wcześniej musiałem pozostawać realistą, potrzebowalibyśmy szczęścia, żeby je osiągać. Teraz możemy to robić już dzięki pokazywaniu naszych najlepszych skoków - mówił Thurnbichler w Bischofshofen, na koniec TCS. I przekonywał, że na PolSKIm Turnieju będzie lepiej. Niestety, nie jest. Na skoczni imienia Adama Małysza najgłośniejsza była cisza, która zapadała wśród kibiców po nieudanych skokach Polaków.

Thurnbichler: Musimy dalej pozostać cierpliwi

To nie tak, że w wynikach Polaków widać tylko słabe skoki i brak stabilności. To najbardziej wyraźne elementy obrazu polskich skoków od początku sezonu, ale oczywiście nie jedyne. Zwłaszcza w niedzielnym konkursie spory wpływ na ich rezultaty miały warunki i to, że często nie mieli szczęścia. Ale trudno ciągle wszystko tłumaczyć tylko okolicznościami i tym, co wokół. Fakty są takie, że na razie zamiast polskiego święta, w Wiśle mieliśmy wielką stypę.

- Zobaczyłem kilka naprawdę dobrych skoków. Zwłaszcza Piotrka Żyły w drugiej serii i Olka Zniszczoła w pierwszej, a u Pawła było stabilnie. Zazwyczaj wolę nie mówić o warunkach, ale dzisiaj byłoby bardzo ciekawe zobaczyć statystykę punktów za wiatr dla całego naszego zespołu. Zwłaszcza w pierwszej serii, gdy byliśmy w jednym miejscu na liście startowej i właśnie w tamtym momencie przyszły najgorsze warunki całego dnia. Trochę nie mieliśmy szczęścia, ale nadal nie byliśmy w pełni stabilni w naszych skokach. Musimy dalej pozostać cierpliwi i w końcu szczęście odwróci się w naszym kierunku - twierdzi Thomas Thurnbichler.

Trener tłumaczy sytuację Stocha. "Wiem, czemu jest zmartwiony"

Z dziennikarzami nie porozmawiał Kamil Stoch, któremu po skoku na 116 metrów w pierwszej serii zabrakło 2,6 punktu do wejścia do "30". - To nie była tylko sprawa warunków, także skoku Kamila. Widać to po innych zawodnikach. Jeśli wykonają normalny skok, to wciąż są w stanie zdobyć punktu. Kamil był bardzo pasywny od pozycji i odbił się bardzo późno. To był jego błąd wymieszany z kiepskimi warunkami - ocenił sytuację Stocha z niedzieli Thurnbichler.

- Wiem, czemu jest zmartwiony. Czuje dokładnie to, co robi, ale w tym momencie nie było możliwe, żeby to zmienić. To sprawia, że zawodnik jest wściekły, co jest zupełnie zrozumiałe. Zastanowimy się nad tym i będziemy próbować przywrócić go do odpowiedniej formy - wskazał Austriak.

Żyła nadal nie wszedł do czołowej dziesiątki, ale "jest zadowolony z pracy, którą wykonał"

Najlepszym z Polaków w konkursie w Wiśle był Piotr Żyła. - Wykonał dobrą robotę. Znów zmienił pozycję. W serii próbnej już wyglądało to dobrze, ale brakowało nieco odpowiedniej techniki pchania. Na pierwszą serię bardzo zaufał mi z tym, co powinien wykonać. Zrobił to dobrze, ale spóźnił odbicie. W drugiej rundzie znów oddał dobry skok, ale jeszcze trochę mu zabrakło. Gonił jednak innych, część czołówki, bo skończył na czternastym miejscu. Był blisko najlepszej dziesiątki, może do niej wejść. Nie jest w pełni stabilny, ale zawsze możemy reagować i starać się to zmienić - tłumaczył Thomas Thurnbichler.

- Jakby coś się wyłączyło u mnie. Pokićkało się to u mnie w ten weekend. Taki jest sport, zwłaszcza skoki narciarskie. Szło, szło i się zacięło. Tym bardziej cieszę się z tego, że udało mi się posklejać to na niedzielny konkurs. Ze skoku na skok było coraz lepiej. Mogę być zatem zadowolony z pracy, jaką wykonałem - opisywał Piotr Żyła.

Kubacki popełnił spory błąd, Zniszczoł mówi, że "ssało jak magnes" i "nie było szans"

Żyła awansował aż o siedem miejsc w stosunku do pozycji zajmowanej po pierwszej serii. Spadł za to Dawid Kubacki: z 17. na dopiero 25. miejsce. - To nie były tylko warunki, pojawił się mój spory błąd na progu. Też już siedząc na belce, widziałem, że dobrych warunków znowu nie trafię i nie wiem, czy chciałem trochę za mocno tą nogą popchać, ale poszło trochę za późno. Przyspieszałem przez to górą, nogi spadły z progu i nie dałem sobie szansy odlecieć w tej drugiej serii. Znowu dobre były dwa skoki na trzy i najgorszy przypadł niestety w serii ocenianej - wyjaśnił Kubacki.

U Aleksandra Zniszczoła świetnie było w serii próbnej - uzyskał 122,5 metra i był piąty, ale w konkursie najpierw nie trafił dobrych warunków w pierwszym skoku, a w finałowej serii nie był w stanie odrobić dużych strat do rywali. - Mam nadzieję, że niedługo te lepsze skoki przeniosą się na konkursy. W pierwszej serii nie było szans, dostałem plus 17 punktów. Ssało jak magnes. Tak to się ułożyło, że udało się na całe szczęście zakwalifikować. W drugim skoku chciałem dołożyć i wszystko wyszło za późno - tłumaczył Zniszczoł.

Inni się bawią, Polacy zaczęli własny turniej od stypy

Zniszczoł mówił, że z zadowoleniem u niego 50:50. Pozytywnie wypowiadał się za to np. Paweł Wąsek, który, choć w niedzielę był w dolnej części "30", mówił w rozmowie z TVP Sport, że odkąd Polacy odpowiednio dobrali sprzęt można się bawić i cieszyć skokami.

Ta radość, czy podejście z uśmiechem do obecnych wyników nieco dziwi. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby Polacy chodzili tylko ze zwieszonymi głowami i głosili, że koniec lat ich sukcesów jest bliski, to ich nastawienie od kilkunastu dni nie zmienia się tak, jak osiągane przez nich wyniki. Nastawienie jest pozytywne, rezultaty zdecydowanie negatywne. Za rzadko widać efekty wykonywanej przez nich przez te tygodnie pracy, ciągle czegoś brakuje.

Ich słowa są pudrowaniem trupa, jakim stała się polska kadra w tym sezonie. Nadal niewiele wskazuje, że wszystko wróci do normy. Teraz smutną normą stały się słabsze wyniki i trudno patrzy się na to, jak zawodnicy wręcz się do tego przyzwyczaili. Należałoby mieć nadzieję, że wszystko jeszcze się zmieni, a w dążeniu do tego podejście skoczków jest właściwe. Tylko nie ma pewności. A najważniejszy okres w sezonie trwa - inni się nim bawią i osiągają niesamowite wyniki, a Polacy rozpoczęli własny turniej w kalendarzu Pucharu Świata od stypy w Wiśle. Tu dopisali tylko kibice. Oby nie było tak, że w Szczyrku będzie kolejna tragedia, a w Zakopanem istny pogrzeb.