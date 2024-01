Kosmiczny rekord wyrównany. I to w Polsce. Szansa na historyczny wynik już w Szczyrku

Niedzielny konkurs w Wiśle przejdzie absolutnie do historii. Nie tylko z powodu zakończenia pierwszego etapu PolSKIego Turnieju, debiutującego w kalendarzu Pucharu Świata. Doszło też do wyrównania rekordu pod względem liczby podiów w karierze. Do tej pory rekord należał do Fina Janne Ahonena, dwukrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli. Teraz z nim zrównał się Stefan Kraft, który zajął drugie miejsce w Wiśle, tuż za Ryoyu Kobayashim.

