Świetne wieści dla Piotra Żyły! Oto klasyfikacja generalna PŚ po konkursie w Wiśle

Polscy skoczkowie fatalnie spisują się od początku sezonu. Nieco nadziei w serca kibiców wlał Turniej Czterech Skoczni, a konkretnie konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen - tam doszło do małego przełomu Biało-Czerwonych. Kibice liczyli, że podtrzymają dobrą passę na własnej ziemi, gdzie w piątek 12 stycznia rozpoczął się PolSKI Turniej. Kwalifikacje w Wiśle to potwierdziły. Do konkursu głównego awansowało aż siedmiu naszych reprezentantów. Finalnie na belce niedzielnych zmagań pojawiło się sześciu z nich, co miało związek z wykluczeniem przez PZN Jakuba Wolnego.

Żyła odpalił w drugiej serii i awansował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pech Stocha

Już po pierwszej serii z konkursem w Wiśle pożegnało się dwóch Biało-Czerwonych. Pierwszym z nich był Klemens Murańka, który skoczył zaledwie 111 m i sklasyfikowano go na odległym, 41. miejscu. Drugim z pechowców dość niespodziewanie był Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski poleciał zaledwie pięć metrów dalej od rodaka, co finalnie pozwoliło mu zająć 33. lokatę.

Mimo wszystko do drugiej serii awansowało czterech Polaków, choć znajdowali się na odległych pozycjach. Najwyżej sklasyfikowany był Dawid Kubacki po skoku na 118 m - 17. miejsce. Dwie lokaty niżej uplasował się Aleksander Zniszczoł, który wylądował na 115 m. Dość dobrze spisał się Piotr Żyła - skoczył zdecydowanie najdalej z Polaków, bo 124 m, ale miał odjęte punkty za wiatr. Pozostałym naszym rodakom warunki nie sprzyjały. Tym samym 36-latek zajmował dopiero 21. lokatę po pierwszej serii. Jeszcze dalej był Paweł Wąsek - skoczył 117 m i był 28.

W drugiej serii oddał jednak zdecydowanie lepszą próbę. Wylądował na 126,5 m, co pozwoliło mu awansować na 21. miejsce. Poprawił się też Zniszczoł i Żyła. Skoczyli kolejno 123 i 127 m, zajmując 20. i 14. lokatę. Gorzej spisał się za to Dawid Kubacki. Wylądował na 116 m i spadł w klasyfikacji na 25. pozycję.

Tym samym to Żyła nadal pozostaje najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w generalce Pucharu Świata. Na ten moment zajmuje 23. miejsce, co jest awansem o jedną lokatę. Kubacki znajduje się na 26. miejscu, a tuż za jego plecami jest Stoch. Na dalszych pozycjach są Zniszczoł -34., a także Wąsek - 35.

Liderem niezmiennie pozostaje Stefan Kraft, choć w niedzielę tylko nieznacznie zwiększył przewagę - zajął drugie miejsce. Na drugiej lokacie w klasyfikacji generalnej znajduje się Andreas Wellinger, który w Wiśle był trzeci, a prowizoryczne podium uzupełnia Ryoyu Kobayashi, który wygrał niedzielny konkurs. Dość niespodziewanie punktów nie dopisał Halvor Egner Granerud, który pożegnał się z konkursem już po pierwszej serii.

Klasyfikacja generalna PŚ po konkursie w Wiśle: