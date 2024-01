Świetnie bawią się wszyscy, tylko nie Polacy. Oto klasyfikacja PolSKIego Turnieju

Za nami drugi z pięciu konkursów PolSKIego Turnieju, który odbywa się na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. W sobotę odbył się w Wiśle konkurs duetów, w którym triumfowali Słoweńcy, a Polacy zajęli w nim szóste miejsce. Z kolei w niedzielne popołudnie na skoczni im. Adama Małysza odbył się konkurs indywidualny.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz załamuje ręce nad polskimi skokami

Czterech Polaków punktowało w konkursie w Wiśle. W klasyfikacji PolSKIego Turnieju jednak bez zmian

W Wiśle z polskich skoczków punktowali Piotr Żyła (14. miejsce), Aleksander Zniszczoł (20.), Paweł Wąsek (21.) i Dawid Kubacki (25.). Kamil Stoch i Klemens Murańka nie zdołali zakwalifikować się do drugiej serii. Sensacyjnie odpadł też Norweg Halvor Egner Granerud.

W całych zawodach najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Austriaka Stefana Krafta oraz Niemca Andreasa Wellingera.

A jak to się przekłada na klasyfikację PolSKIego Turnieju? W jego trakcie obowiązuje klasyfikacja drużynowa, a liczyć się do niej będą dwa najlepsze wyniki zawodników z każdego kraju. W tym przypadku dla Polski punktowali Żyła i Zniszczoł. Po zmaganiach w Wiśle Polska ma notę łączną 1345,6 pkt i zajmuje niezmiennie szóstą pozycję. Podium tworzą Słoweńcy, Austriacy i Niemcy.

Klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju po konkursach w Wiśle:

Słowenia - 1558,4 pkt Austria - 1507,2 pkt Niemcy - 1484 pkt Japonia - 1445,6 pkt Norwegia - 1416,8 pkt Polska - 1345,6 pkt USA - 1294,6 pkt Finlandia - 1128 pkt Szwajcaria - 1031,5 pkt Włochy - 838,4 pkt

Kolejnym punktem zmagań w PolSKIm Turnieju będzie konkurs indywidualny w Szczyrku, który zaplanowano na środę 17 stycznia o godzinie 17:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. Kwalifikacje do zawodów przeprowadzone zostaną we wtorek 16 stycznia o 18:00. Dwie godziny wcześniej odbędzie się oficjalny trening. Zapraszamy do śledzenia relacji z zawodów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.