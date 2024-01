Polacy mogli stracić historyczne zwycięstwo. Kubacki się wygadał. "Nikt o tym nie wiedział"

Giovanni Bresadola został zdyskwalifikowany po skoku w drugiej serii. Uzyskał w nim 112 metrów, a Włosi - Bresadola wspólnie z Alexem Insamem - zajmowali dziewiąte miejsce po trzech z sześciu możliwych skoków konkursu duetów. To oznaczało, że mogą walczyć o udział w trzeciej serii zawodów duetów, do której dostało się osiem najlepszych zespołów po czterech próbach. Dyskwalifikacja Bresadoli im to jednak uniemożliwiła. Ostatecznie zakończyli konkurs, oddając trzy, a nie cztery skoki na dwunastym miejscu, wyprzedzając jedynie Rumunów.

"Nie pomyślał". To dlatego Bresadolę zdyskwalifikowano za "niesportowe zachowanie"

Powód dyskwalifikacji oficjalnie to "niesportowe zachowanie". Właściwie chodzi o fakt, że Włoch wszedł do szatni podczas konkursu, co jest niedozwolone w rywalizacji duetów. Zawodnicy skaczą we wszystkich seriach w tym samym sprzęcie, nie wchodzą do pomieszczeń, w których mogliby nim manipulować i nie spotykają się z członkami sztabów swoich kadr.

- Giovanni oddał słaby skok i nie był skoncentrowany. Nie pomyślał, wszedł do szatni, bo był zły i chciał odreagować. Wyszedł brak doświadczenia. Szkoda - mówił zrezygnowany trener Włochów, Jakub Jiroutek. Bresadola faktycznie po drugim skoku na przeciwstoku miał wściekłą minę i szybko ruszył do wyjścia. Gdy dowiedział się o dyskwalifikacji, ostentacyjnie zamknął drzwi włoskiej szatni, co nagrało TVP Sport. Zrobił to tak mocno, że spadła z nich nawet przyczepiona kartka z flagą Włoch.

Później skoczek udał się jeszcze do pokoju kontroli sprzętu, żeby wyjaśnić sprawę z Christianem Katholem, sprawdzającym skoczków na zawodach Pucharu Świata.

Absurd w przepisach. Nie ma zasady, która dałaby podstawę do dyskwalifikacji Bresadoli. FIS powinien je poprawić

Co ciekawe, w oficjalnych zasadach rywalizacji w Pucharze Świata w skokach, gdzie podane są również przepisy dotyczące konkursów duetów (zapisanych tam jako Super Team - red.), nie ma takich zapisów. Wytłumaczone jest tylko, w jaki sposób przebiegają tego typu konkursy, jak są punktowane i jakie premie otrzymują za nie skoczkowie.

Sprawa unikania członków sztabów, braku manipulacji przy sprzęcie, czy nieodwiedzania szatni, czy toalety w trakcie konkursów duetów znana jest jednak od początku ich istnienia w PŚ, wprowadzenia tego formatu w zeszłym sezonie. Te kwestie są przypominane na spotkaniach z kapitanami zespołów (TCM) przed całymi weekendami zawodów. Były skoczek i ekspert Eurosportu, Jakub Kot, przekazał też, że o sprawie w mailu do wszystkich kadr pisał dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, więc nie ma mowy o tym, żeby ich nie znać. Dziwne jednak, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) po prostu nie zapisała ich do tej pory w regulaminie. I choć umawianie się na respektowanie pewnych zasad istnieje także w innych sportach - to nic nowego, ani wyjątkowego, to w nich zazwyczaj jest dokumentowane. Tutaj nie i dobrze byłoby to zmienić. Tak wyglądałoby to o wiele bardziej profesjonalnie i nie rodziło dodatkowych, niepotrzebnych dyskusji.

Podstawą do wykluczenia Bresadoli z zawodów ostatecznie był przepis 205.1 z dokumentu ICR - Międzynarodowych Zasad Rywalizacji, wersji z października zeszłego roku. "Zawodnicy są zobligowani, żeby zapoznać się z odpowiednimi zasadami FIS, i muszą stosować się do dodatkowych instrukcji jury. Skoczkowie muszą także śledzić regulację przepisów FIS" - tak brzmi zapis. Tu kluczowe słowa to "muszą stosować się do dodatkowych instrukcji jury". Choć i to teoretycznie można podważyć - według Sandro Pertile kwestia braku wchodzenia do szatni podczas zawodów duetów to nie zasada, ani instrukcja, a procedura. Tego słowa w ICR już nie ma. - Nie ma tego w zasadach. To procedura, którą ogłosiliśmy już w zeszłym roku, odnosząca się do wszystkich konkursów Super Team. Była przekazana wszystkim i zaakceptowana - tłumaczy Sport.pl dyrektor PŚ.

Protest? Nic by Włochom nie przyniósł. Półtora roku temu sprawdzili to Polacy

Co jeśli Włosi oprotestowaliby tę dyskwalifikację Bresadoli? Pewnie taki protest i tak nie wpłynąłby na decyzję FIS. Federacja sama interpretuje własne zasady, więc w takich przypadkach raczej nie da się z nią skutecznie polemizować bez wchodzenia na drogę prawną. To już dla wielu kadr zbyt daleko idące kroki, żeby podjąć je w kwestii dotyczącej pojedynczej dyskwalifikacji w zawodach. Zwłaszcza jeśli nie wiadomo, czy cokolwiek uda się takim ruchem wywalczyć.

Podobna sytuacja do dyskwalifikacji Bresadoli miała miejsce w przypadku dyskwalifikacji Jarosława Krzaka w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle w 2022 roku. Wtedy Polak nie został dopuszczony do startu na górze skoczni i Mathias Hafele, asystent Thomasa Thurnbichlera odpowiadający za sprzęt zgłosił protest, bo tego typu wykluczenia ze startu nadal nie były zapisane w oficjalnych zasadach FIS. Protest jednak odrzucono, a zasady później szybko zaktualizowano. Tu może być podobnie. Bo i trudno byłoby już przecież przywrócić Bresadolę i Włochów do rywalizacji w Wiśle, wyników nie da się ot tak odkręcić. Choć gdyby nota skoczka z drugiej serii była zaliczona, Włosi wyprzedziliby Ukraińców i jako ósma drużyna w stawce skakaliby dalej w konkursie.

Kubacki też mógł zostać zdyskwalifikowany. Rok temu Polacy straciliby historyczne zwycięstwo?

- Trzeba się pilnować, żeby nie zrobić żadnej głupoty - mówił po konkursie o sprawie nietypowych regulacji w zawodach duetów Dawid Kubacki. - Nie wolno zmieniać kombinezonu i manipulować sprzętem. Taka jest uroda tej formuły. Nie jest to w żaden sposób uwłaczające. Nie raz, choćby na treningach, zdarzało nam się w jednym kombinezonie oddać sześć skoków i nikt z tym nie robi żadnego problemu - tłumaczył Polak.

Okazuje się, że w ramach tych samych procedur, które zdecydowały o dyskwalifikacji Bresadoli, Polacy mogli stracić zwycięstwo w historycznym, pierwszym konkursie duetów w Pucharze Świata. Kubacki razem z Piotrem Żyłą wygrali te zawody w lutym zeszłego roku w Lake Placid. Sprawa możliwego kuriozalnego wykluczenia z wyników Kubackiego nie była znana do tej pory, ale zawodnik opowiedział o niej dziennikarzom po sobotnich zawodach w Wiśle. - Nasz fizjoterapeuta jechał ze mną do góry w jednym wagonie windy. Było tam też piętnaście innych osób, ale podobno było to zakazane. Nikt o tym nie wiedział i jakoś to przeszło. A że było tam aż tyle ludzi, to pewnie trudno byłoby zarzucić manipulację (przy sprzęcie - red.). Inaczej mogłoby się stać, gdybyśmy jechali na dwuosobowym wyciągu - wskazał skoczek.

Dla Polaków, ale także Giovanniego Bresadoli, to nie koniec rywalizacji podczas PolSKIego Turnieju w Wiśle. W niedzielę czeka ich konkurs indywidualny. Jego początek zaplanowano na godzinę 16:00, a poprzedzi go jeszcze seria próbna rozgrywana godzinę wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.