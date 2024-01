Przemysław Babiarz dostał pytanie o TVP. Ta reakcja mówi wszystko. "Daj Boże!"

Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił na antenę Telewizji Polskiej, a wraz z nim Przemysław Babiarz, który razem ze Stanisławem Snopkiem skomentował sobotni konkurs duetów. Z jakim nastawieniem? W jakiej formie? I czy stęsknił się za skokami? O to zapytaliśmy go jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince, a naszą rozmowę z komentatorem TVP możecie obejrzeć tutaj:

- Turniej Czterech Skoczni oglądam od zawsze. Nawet kiedy byłem dzieckiem i nie marzyłem, że kiedykolwiek będę komentatorem sportowym, to była pozycja obowiązkowa. I nadal tak jest! Przyznam szczerze, że kiedy człowiek ma przerwę - ostatnio komentowaliśmy Igrzyska Europejskie - to z tym większym entuzjazmem wraca do komentowania. Turniej Czterech Skoczni narobił mi apetytu, więc bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że stęskniłem się za skokami narciarskimi. Zwłaszcza że każde miejsce lepsze niż 11. będziemy mogli celebrować jako najlepsze w sezonie - mówił o swoim nastawieniu.

Gdy zapytaliśmy go o sposób przygotowania do zawodów i specyfikę komentowania skoków narciarskich, odparł bardzo jasno. - Mam taki system, że przez merytorykę przygotowuję się mentalnie. Jeśli jestem dobrze przygotowany merytorycznie, to czuję się mocny mentalnie. A jak się przygotowuję? Drobiazgowo, drobiazgowo! W takiej dyscyplinie sportu trzeba wiedzieć bardzo dużo, dlatego, że nigdy nie wiadomo, który szczegół bardziej się przyda: czy ten historyczny, czy ten aktualny? A i tak najbardziej trzeba patrzeć na to, co się dzieje tu i teraz, no bo taka jest istota sportu. Zresztą skoki narciarskie to bardzo dobrze skomponowane widowisko. Jeśli tylko wiatr nie przeszkadza i nie robi przerw, to ono jest dobre, rytmiczne, a wszystko, co jest rytmiczne, jest percepcyjnie interesujące - dodał.

Przemysław Babiarz: Wejście w takie buty nie jest łatwe

W naszej rozmowie przyznał też, że nie łatwo było mu wejść do świata skoków narciarskich. - Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Po pierwsze wielkie osiągnięcia Adama Małysza i to wszystko, co działo się później, a po drugie znakomici komentatorzy. Wejście w takie buty nie jest łatwe, zwłaszcza, że trzeba było powalczyć trochę z przyzwyczajeniami widzów i słuchaczy. Ja też mam różne przyzwyczajenia i też nie lubię ich zmieniać, więc doskonale to wszystko rozumiałem. Dostałem propozycję, wszedłem do świata skoków i tak domknąłem swoją kombinację, bo przecież wcześniej były biegi narciarskie. Od biegów odszedłem, jestem przy skokach, no i mam lekką atletykę oraz pływanie. Taki płodozmian dobrze robi komentatorowi - zaznaczył.

Nie ukrywał też, że chętnie wróciłby do starych czasów i ery przed przelicznikami, które bez dwóch zdań zrewolucjonizowały skoki. - Na pewno inaczej komentowało się tę dyscyplinę, kiedy nie było tego całego oprzyrządowania. O wiele dłużej komentator patrzył wtedy na sam skok. W tej chwili, kiedy porównuję, ile w ciągu tej minuty przeznaczonej na jednego zawodnika patrzę na niego i skocznię, a ile na komputer, to jest przewaga danych. To niedobrze! Ja bym chciał trochę wrócić do tych romantycznych czasów. Może chociaż połowę tych przeliczników i parametrów moglibyśmy odrzucić. Poza tym to nas pozbawia czasem takiej romantycznej niespodzianki. No bo jeśli ktoś pamięta - a ja akurat pamiętam - jak Wojciech Fortuna wygrywał na Okurayamie w 1974 roku w Sapporo, no to się zastanawia razem ze mną, czy dziś te wszystkie przeliczniki dałyby mu złoty medal olimpijski, czy nie... To oczywiście w niczym Panu Wojciechowi nic nie umniejsza. Jest dla mnie arcymistrzem, ale ja tylko mówię, jak bardzo zmienił się świat skoków - mówił.

Wspomniał też legendarnego Włodzimierza Szaranowicza, który przeprowadził Polaków przez "Małyszomanię", a później sam wprowadzał Babiarza w tę dyscyplinę. - Wciąż mamy kontakt! To z Włodkiem komentowałem swoje pierwsze konkursy, a później ściskaliśmy się i szaleliśmy, kiedy Kamil Stoch zdobywał te swoje kolejne złote medale olimpijskie. Takie wprowadzenie mistrza jest świetną rzeczą i bardzo cenię sobie te dyscypliny, w których miałem takie mocne wprowadzenie kogoś, kto był rzeczywiście mistrzem. Tak było z łyżwiarstwem figurowym, tak miałem z pływaniem i tak też było ze skokami narciarskimi. Zresztą teraz też mam znakomitych kolegów, z którymi komentuję: Staszka Snopka, Mateusza Lelenia. To są pasjonaci tego sportu i z nimi czuję się po prostu bezpiecznie. To są dobrzy znawcy, a przy okazji lojalni koledzy, a lojalność u partnera w budce komentatorskiej jest bardzo istotna - zaznaczał.

"Daj Boże! Czekam na to!"

Na koniec, gdy zapytaliśmy go o jego przyszłość w Telewizji Polskiej i o to, co czuł, gdy czytał kolejne informacje na swój temat, jego reakcja wyraziła zdecydowanie więcej niż słowa. - Nic, nic - powtarzał i głośno się zaśmiał, a później schylił głowę i zaczął nią kręcić, odmawiając komentarza. A czy fani sportu będą go teraz częściej słyszeć w trakcie transmisji? - Daj Boże! Czekam na to! Czekam na halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, na igrzyska olimpijskie, na pływanie, a na razie mam skoki narciarskie i z tego szalenie się cieszę - zakończył.

Przemysław Babiarz jest związany z TVP od 1992 roku. Najczęściej komentuje sporty zimowe, a także pływanie oraz lekkoatletykę. W przeszłości współprowadził także "Pytanie na Śniadanie", "Kawę czy Herbatę" oraz programy z cyklu "Wielki test". Od 2020 roku jest gospodarzem "Va banque". Ma 60 lat.