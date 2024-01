Takich zawodów w Polsce jeszcze nie było. Setki tysięcy złotych na stole

W piątek 12 stycznia w Wiśle odbyły się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata, a jednocześnie był to pierwszy dzień PolSKIego turnieju. To pierwsze takie zawody w naszym kraju składające się z kilku konkursów, które można porównać np. do Turnieju Czterech Skoczni czy Raw Air. Organizatorzy nie oszczędzali na nagrodach i przygotowali dla zwycięzców pokaźną kwotę. Jest o co walczyć!

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl