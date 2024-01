Szalony pomysł. Nowy kraj na mapie skoków narciarskich. Przecież się ugotują!

FIS wprowadza kolejne zmiany w skokach narciarskich, by nie tylko uatrakcyjnić widowisko, ale i przyciągnąć więcej kibiców. Choć Puchar Świata jest rozgrywany od listopada do marca, to w przyszłości ten okres może zostać wydłużony, co ma związek głównie ze zmianami klimatycznymi. Już w poprzednim sezonie przy okazji inauguracji cyklu w Wiśle, zawodnicy rywalizowali na igielicie i torach lodowych, co wielu ekspertów nazywało testem pod kątem przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku: Zmagałem się z trudnościami pozycji najazdowej

- To dopiero pierwszy krok. Jeśli zmiana klimatu będzie postępować tak szybko, jak do tej pory, a wiemy, że to nieuniknione, to skoki narciarskie, które znamy, znikną. Będą tylko "skoki" i staną się sportem letnim. Myślę, że niedługo nikt nie będzie się nawet martwił tym, czy montować tory lodowe. Zostaną same ceramiczne i igelit na dole - zapowiadał Milos Sterle w rozmowie ze Sport.pl. I wydaje się, że taki scenariusz jest coraz bardziej realny. Wskazuje na to m.in. ostatnia wypowiedź Sandro Pertile.

Sandro Pertile przedstawił szokujące pomysły ws. przyszłości skoków narciarskich. Wielkie zmiany na horyzoncie

Dyrektor FIS udzielił wywiadu dla niemieckich mediów, w którym poinformował o odważnych planach ekspansji. Po pierwsze, działacz wyjawił, że federacja zastanawia się nad przedłużeniem sezonu Pucharu Świata. Zamiast trwać klasycznie około czterech miesięcy, teraz skoczkowie mieliby rywalizować przez aż osiem miesięcy.

To jednak nie koniec pomysłów, jakie pojawiły się w głowie Pertile. Chciałby, żeby skoki narciarskie zagościły w miejscach, w których nie były dotąd popularne, głównie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Mowa m.in. o Brazylii.

- Mamy wielkie możliwości: możemy skakać na śniegu, możemy skakać na igielicie, a także hybrydowo. Moglibyśmy więc pojechać do Brazylii i Chin, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi - podkreślił Pertile, cytowany przez spiegel.de.

W realizacji planów mają pomóc duże inwestycje. Zdaniem działacza istnieje możliwość wybudowania mobilnej skoczni, którą będzie można zabrać w dowolne miejsce na świecie. Marzeniem Pertile jest m.in. zorganizowanie zawodów przy pomocy takiego sprzętu na legendarnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro.

- Moglibyśmy zorganizować to w Rio, na Maracanie i dać wielkie przedstawienie. My nie sprzedajemy nart ani kombinezonów, my sprzedają emocje. I dzięki takiej skoczni możemy emocje dostarczyć też Brazylii. Z mobilną skocznią możemy skakać na całym świecie - podkreślił.

Pertile ma wielkie marzenia. Potrzeba jednak inwestorów

Ameryka Południowa to nie jedyne plany ekspansji Pertile. Chciałby zorganizować też zawody w Dubaju, wykorzystując do tego obiekty kryte. - Najpierw musimy znaleźć inwestora, by móc je wybudować. Dlaczego nie mielibyśmy - podobnie jak w łyżwiarstwie figurowym - wybrać się latem na tydzień do hali sportowej w Dubaju? - zastanawiał się działacz. Podkreślił jednak, że wszystkie pomysły są dopiero na etapie burzy mózgów.

Nie ulega wątpliwości, że idee Pertile są dość kontrowersyjne i mogą spotkać się ze sprzeciwem wielu zawodników, dla których nie tylko wydłużony okres rywalizacji, ale i długie podróże mogłyby być sporym problemem.