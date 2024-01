Tajner reaguje na śmierć Mateusza Rutkowskiego

7 stycznia świat skoków narciarskich obiegła przykra wiadomość o śmierci Mateusza Rutkowskiego. Były skoczek narciarski miał zaledwie 37 lat, a w przeszłości media donosiły o jego licznych problemach ze zdrowiem i uzależnieniami. Nie tylko z tego powodu o skoczku było głośno - już dawno okrzyknięto go jednym z najbardziej zmarnowanych talentów w historii tej dyscypliny w Polsce. We wspomnieniach o nim stwierdził to także Apoloniusz Tajner.

Apoloniusz Tajner wspomina Mateusza Rutkowskiego. "Tego cały czas mu brakowało"

Tajner w przeszłości wspominał moment, w którym poznał młodego Rutkowskiego. Trzeba pryznać, że okoliczności były dość zabawne. - Mateusza poznałem, jak miał 12 lat. Pamiętam, że dyrektor departamentu sportu wyczynowego Ryszard Zieniawa przyjechał do Zakopanego i oprowadzaliśmy go po obiektach. Byliśmy na Średniej Krokwi i skoczył taki maluch. Dyrektor się zatrzymał i ten skoczek też się zatrzymał. Zieniawa podszedł do niego i spytał: "chłopcze, jak się nazywasz"? Mateusz odpinał narty i dźwignął głowę i odpowiedział: "a nie zawracajcież głowy panie" - wspominał były prezes PZN-u w magazynie "Polskie skocznie".

Rutkowski w 2004 roku jako pierwszy Polak w historii został mistrzem świata juniorów. Niedługo później zaczął wchodzić do pierwszej reprezentacji Polski, ale niestety nie zrobił w niej wielkiej kariery. Zdaniem Tajnera był jeden ważny powód takiego rozwoju wydarzeń.

- Przez rok był w kadrze, w której był utytułowany już Adam Małysz i reszta zawodników. On zaczynał wchodzić jako uzupełnienie składu reprezentacji do konkursów drużynowych. To był bardzo utalentowany zawodnik. To był talent czystej wody. Żeby talent okazał się mistrzem w późniejszych czasach, to już potrzebna jest odpowiednia osobowość. Tego mu cały czas brakowało - przyznał obecny poseł, cytowany przez Polsat Sport.

Nie oznacza to jednak, że były trener i prezes PZN-u ma z Rutkowskim złe wspomnienia. - Szkoda, że straciliśmy go. Wcześnie zakończył karierę, poszedł do pracy i teraz jest taka sytuacja, że mając 37 lat umiera. To jest porażająca wiadomość. Wspomnienia mam z nim raczej pozytywne - podsumował.

Przyczyną śmierci Mateusza Rutkowskiego miało być nagłe zatrzymanie krążenia. 37-latkowi udzielono pomocy medycznej, ale niestety zmarł w godzinach popołudniowych w niedzielę 7 stycznia.