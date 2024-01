TCS, czyli cztery wesela i pogrzeb polskich skoków. Boimy się, czy/kiedy będzie zmartwychwstanie

Kamil Stoch na miejscu 15., a Piotr Żyła na miejscu 17. - oto najlepsi Polacy w 72. Turnieju Czterech Skoczni. Tylko oni dwaj z całej naszej kadry zdołali oddać w Turnieju komplet ośmiu skoków. A zatem tylko Stoch i Żyła potrafili dla nas punktować kolejno w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen.

Zobacz wideo Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku: Zmagałem się z trudnościami pozycji najazdowej

Niespełna 37-letni weterani byli w tych zawodach kolejno 17., 25., 11. i 21 (Stoch) oraz 28., 22., 14. i 29. (Żyła). To w gruncie rzeczy wyniki bardzo przeciętne, a dla naszych skoków to tej zimy i tak dobre serie. A skoro tak, to czy trzeba mówić cokolwiek więcej, by wyrazić, w jak duży kryzys wpadła polska kadra?

"Historyczna klęska", "Statysta" - trudno to czytać, ale też trudno się nie zgodzić

Rok temu Dawid Kubacki nie schodził z podium przez cały TCS - był trzeci w Oberstdorfie, trzeci w Ga-Pa, wygrał w Innsbrucku i zajął trzecie miejsce w Bischofshofen - dzięki czemu imprezę skończył na drugim miejscu. W końcowej klasyfikacji bardzo wysoko - na czwartym i piątym miejscu - mieliśmy też Żyłę i Stocha, a przyzwoite 22. miejsce zajął Paweł Wąsek.

Jeśli wtedy było nam mało, jeśli kręciliśmy nosami, bo wygrał Halvor Egner Granerud, a my się przyzwyczailiśmy, że Złotego Orła zabiera do domu któryś z Polaków, to co mamy powiedzieć teraz?

"Były triumfator Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki jest tylko statystą" - pisał niemiecki portal sport1.de, gdy Kubacki przepadł w kwalifikacjach w Innsbrucku. Na Bergisel, na której przed rokiem wygrywał, teraz jeden z naszych mistrzów w dniu konkursu występował w roli przedskoczka! Niemcy wyliczyli, że Kubacki nie awansował do 50-osobowego grona uczestników konkursu Pucharu Świata po raz pierwszy od 3299 dni, czyli od ponad dziewięciu lat (Engelberg, grudzień 2014 roku). Czy mogły nas dziwić nagłówki takie jak "Historyczna klęska"? Albo stwierdzenia, że przypadek Kubackiego to tylko jeden z wielu dowodów na to, że obecny sezon jest dla polskich skoków "więcej niż schrzaniony"?

Nas, obserwujących zapaść polskich skoczków od listopada, od początku sezonu, nie dziwi już chyba nic. Chyba jesteśmy już gotowi na wszystko, co jeszcze przyniesie ta zima. A Niemcy po prostu mają rację, gdy piszą o nas, że już w pierwszym konkursie w Ruce "dumny naród doświadczył absolutnej porażki" i że to ciągle trwa. Bo nawet jeśli w trakcie Turnieju Czterech Skoczni widzieliśmy pojedyncze przebłyski w skokach Polaków, to efekt jest taki, że po pierwszej głównej imprezie tej zimy i już po jednej trzeciej sezonu nie ma ani jednej rzeczy, z której moglibyśmy się cieszyć.

Złote Orły i złota era z Małyszem w nowej roli

Turniej Czterech Skoczni to dla skoków narciarskich w ogóle, ale i dla polskich skoków impreza wręcz mityczna. My właśnie dzięki Turniejowi Czterech Skoczni i legendarnemu już zwycięstwu Adama Małysza z sezonu 2000/2001 przeskoczyliśmy z drugiej czy nawet trzeciej ligi do elity. To trochę trwało - najpierw genialny Małysz przez lata samotnie rywalizował z całym światem i w kolejnych Turniejach Czterech Skoczni walczył o podia (obok wygrania TCS-u Małysz w dorobku ma jeszcze trzecie miejsce z sezonu 2002/2003 oraz czwarte miejsca z 2002, 2005 i 2008 roku), ale też często walczył w tych prestiżowych imprezach z samym sobą, z mniejszymi i trochę większymi kryzysami i często się przełamywał, odbijał od Turnieju do znakomitego skakania w dalszej części poszczególnych sezonów.

Tak naprawdę dopiero powrót Małysza na Turniej Czterech Skoczni w nowej roli był dla całych naszych skoków prawdziwym przełomem. W 2016 roku dyrektor Małysz i trener Stefan Horngacher zmusili Polski Związek Narciarski do inwestycji (m.in. w platformy dynamometryczne, w kilometry najlepszego materiału na kombinezony i w kamery, które pozwoliły lepiej analizować postępy zawodników na treningach) i zbudowali kadrę, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy.

- Popłakałem się, biedny - przyznawał Małysz w Bischofshofen siedem lat temu. - Cholera jasna, coś takiego można było sobie tylko wymarzyć! - dodawał, gdy na koniec TCS-u w 2017 roku Polacy niemal w komplecie zajęli podium! Tamtą edycję Turnieju wygrał Stoch, drugi był Żyła, a czwarty Maciej Kot - i to tylko dlatego czwarty, a nie trzeci, że sędziowie źle zmierzyli skok Daniela Andre Tande, co pozwoliło mu być na koniec na trzecim miejscu, tuż przed Kotem.

Rok później Stoch wygrał TCS, kompletując zwycięstwa w jego wszystkich konkursach! Został drugim w historii zawodnikiem po Svenie Hannawaldzie, który tego dokonał. A do popisów genialnego wtedy Kamila bardzo dobre i bardzo solidne skakanie dokładali szósty w końcowej klasyfikacji Kubacki, 12. Stefan Hula i 15. Żyła.

W następnym sezonie na czwartym miejscu TCS skończył Kubacki (wygrał Kobayashi), a na szóstym - Stoch. Idźmy dalej: zima 2019/2020 to końcowy triumf Kubackiego, a zima 2020/2021 to polska dominacja jeszcze większa niż tej pierwszej zimy z trenerem Horgnacherem i dyrektorem Małyszem. Bo jak inaczej, jeśli nie totalną dominacją Polaków, nazwać wygranie tamtego TCS-u przez Stocha, trzecie miejsce Kubackiego, piąte Żyły i szóste Andrzeja Stękały?

Rządziliśmy i nie przejęliśmy się jedną wpadką. A teraz poważnie się martwimy

Jeśli komuś zakręciło się w głowie po wyliczeniu tych wszystkich polskich sukcesów, to już porządkujemy:

z pięciu edycji Turnieju Czterech Skoczni między latami 2016/2017 a 2020/2021 polscy skoczkowie wygrali aż cztery;

w tym krótkim czasie do jedynego zwycięzcy z Polski, czyli Małysza, dołączyli Stoch i Kubacki, dzięki czemu doczekaliśmy się swoich Trzech Króli Turnieju Czterech Skoczni;

na końcowym podium TCS-u mieliśmy w ostatnich latach trzech różnych Polaków w sumie aż siedem razy, a jeszcze dwóch kolejnych naszych skoczków kończyło TCS-y w najlepszej szóstce.

Krótko mówiąc: w ostatnich latach Turniej Czterech Skoczni był popisem Polaków. Owszem, dwa lata temu mieliśmy edycję nieudaną, z najlepszym Polakiem (wówczas był to Żyła) na dopiero 15. miejscu. Ale tym trudniej patrzyło się nam teraz na 72. edycję, że zdążyliśmy już nabrać pewności, że tamta 70. edycja była tylko jednorazową wpadką i niczym więcej.

Uspokoiliśmy się po tym, jak rok temu trenera Michala Doleżala zastąpił trener Thomas Thurnbichler i z miejsca poprowadził Polaków do sukcesów. Drugi Kubacki, czwarty Żyła i piąty Stoch - takie wyniki na koniec ubiegłorocznego TCS-u zdawały się mówić, że oto zaczął się last dance naszych wirtuozów, a patrząc na to mieliśmy nadzieję, że z czasem do tańca dołączą młodsi koledzy. Tymczasem dziś nie mamy nic.

Nie jesteśmy jak Finlandia, ale przestańmy się oszukiwać, że jesteśmy jak Niemcy i Austria

Dziś jesteśmy po 12. konkursie sezonu i jeszcze nie mieliśmy Polaka w top 10 w żadnym z nich! Tak złej passy nie notowaliśmy w żadnym pełnym sezonie od zimy 1998/1999, gdy na Puchary Świata nasze biedne skoki z trudem wysyłały tylko Małysza, Roberta Mateję, Wojciecha Skupnia i Łukasza Kruczka.

Tej zimy wysyłamy na zawody po sześciu ludzi, oczywiste jest, że oni podróżują i regenerują się w najlepszych warunkach, że sztab szyje im kombinezony z najlepszych materiałów. My się nie cofnęliśmy do naszych skokowych wieków ciemnych, ale bardzo się niepokoimy, patrząc jak rozbudowany sztab ludzi mających prowadzić skoczków do sukcesów bardzo się stara znaleźć sposób na wyskoczenie z kryzysu, a nie jest w stanie znaleźć alternatywy dla mistrzów, którzy mają prawo być już zmęczeni.

Dlaczego ratować sytuację próbują 30-letni Zniszczoł i 33-letni Maciej Kot, a nie ktoś dużo młodszy? Dlaczego regres zalicza rocznikowo już 25-letni Paweł Wąsek? Dlaczego Jan Habdas, zdolny junior (dwukrotny medalista MŚ juniorów z 2023 roku), jest bardziej popularny na TikToku niż na skoczniach? Czy to będą kolejne talenty, jakie stracimy?

My mamy jakiś system. W cyklu Orlen Cup w grudniowych zawodach na Średniej Krokwi w Zakopanej rywalizowało 20 chłopaków w kategorii junior młodszy (roczniki 2006 i 2007), 39 w kategorii młodzik (roczniki 2008 i 2009) i również 39 w kategorii chłopiec starszy (roczniki 2010 i 2011). Ale ten nasz program, znany wcześniej jako Lotos Cup, działa już plus minus 20 lat i z całą pewnością nie przyniósł takich efektów, na jakie liczyliśmy, gdy ruszał z nieoficjalnym hasłem "Szukamy następców mistrza".

Mistrz Małysz dziś jako prezes, a wcześniej jako dyrektor, widział i widzi, że następcy są. Ale pewnie musi też dostrzec, że konieczna jest jeszcze lepsza praca. O pilnych potrzebach kilka dni temu szczegółowo opowiadał na Sport.pl dobry kolega Małysza, Robert Mateja. On po trzech latach pracy w Czechach wrócił do Polski szkolić młodzież i ma argumenty na to, że nam organizacyjnie bliżej jednak do biednych skoków czeskich niż do niemieckich i austriackich, które są dziś na topie.

Pewnie konieczne są zdecydowane działania, a jednocześnie potrzebny jest spokój. I zaufanie. Thurnbichler to młody, ambitny trener, który bezsprzecznie bardzo się stara. Wygląda na to, że zdiagnozował jeden z problemów i dlatego zrezygnował ze współpracy ze swoim do niedawna asystentem Markiem Noelke. Ale jeśli były problemy z atmosferą wewnątrz głównej kadry, to przecież one nie tłumaczą wszystkich problemów polskich skoków.

Konieczne są inwestycje, konieczna jest taka praca, dzięki której nie będzie więcej sytuacji jak niedawno, gdy kadra będąca w kryzysie chciała potrenować w Polsce, a żadna skocznia nie była gotowa.

Nasz numer jeden kontra ich numery pięć? Aż strach patrzeć

Za chwilę na polskich skoczniach - w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem - nasi zawodnicy wystąpią w serii konkursów w ramach Pucharu Świata i to będzie dla nich chyba ostatni moment, żeby poderwali się do lotu i uratowali jeszcze tę zimę. Tak całkowicie nieudanej nie mieliśmy od ostatniej za trenera Łukasza Kruczka w latach 2015/2016. Bo nawet ta ostatnia za kadencji Doleżala dała jednak olimpijski brąz Kubackiego i świetne olimpijskie występy Stocha (szóste i czwarte miejsce). Teraz stawką jest uwierzenie, że po niedawnych czterech polskich weselach na Turnieju Czterech Skoczni (jeszcze raz podkreślmy, bo dziś naprawdę trudno w to uwierzyć: Stoch i Kubacki do spółki wygrali aż cztery TCS-y w ostatnich latach) ten dzisiejszy pogrzeb nie oznacza, że nie będzie zmartwychwstania.

My mimo wszystko nie jesteśmy jak Finlandia, która po latach ogromnych sukcesów na skoki praktycznie przestała wydawać pieniądze i teraz od lat się w nich nie liczy. My chcemy i chyba wciąż możemy być w czołówce. Ale trzeba zaraz pokazać, że wciąż coś potrafimy. Że numer pięć w kadrze Niemiec i numer pięć w kadrze Austrii tylko chwilowo mają aż dwa i trzy razy więcej punktów w Pucharze Świata niż nasz numer jeden*. Że jeszcze Polska nie zginęła.

*24. w PŚ Żyła jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem - ma 97 pkt, natomiast piąty z Niemców Philipp Raimund ma 196 pkt i jest 18., a piąty z Austriaków Daniel Tschofenig ma 268 pkt i zajmuje 12. miejsce. Naszego najlepszego w tej chwili skoczka pokonuje nawet austriacki numer sześć - to Clemens Aigner, który ma 115 pkt i jest 21. w "generalce".