Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Co za demolka! A Polacy coraz wyżej

Tegoroczny Turniej Czterech Skoczni był bardzo zróżnicowany. Nie mieliśmy jednego lidera przez cały cykl, a też każdy z konkursów wygrał inny zawodnik. Co ciekawe, tylko raz ta sztuka nie udała się Stefanowi Kraftowi. Austriak od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę i mimo że TCS nie był w jego wykonaniu szczególnie spektakularny, to wciąż udaje mu się prowadzić w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niestety, w czołowej "10" zestawienia próżno szukać Polaków, choć widać pewien progres.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Kraft wciąż liderem. Dwaj Polacy z awansami

Zwycięzcą konkursu na skoczni Paula Ausserleitnera okazał się Stefan Kraft po skokach na odległość 136,5 metra i 140 metrów. Drugi był Ryoyu Kobayashi, a trzeci Anze Lanisek. Wspominana trójka dopisała do swojego dorobku kolejno 100, 80 i 60 punktów. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Aleksander Zniszczoł (16. lokata), który za dzisiejsze zawody zgarnął 15 punktów. 18. był Paweł Wąsek i on zarobił 13 punktów. Zaraz za nim uplasował się Dawid Kubacki, dzięki czemu zainkasował 12 punktów. 21. był Kamil Stoch, co pozwoliło mu zgromadzić dodatkowe 10 punktów. Punktował jeszcze dzisiaj Piotr Żyła, który za 29. miejsce zgarną tylko dwa punkty.

Występ Biało-Czerwonych i tak był generalnie udany. Pierwszy raz w sezonie przynajmniej pięciu polskim zawodnikom udało się zakwalifikować do drugiej serii. To też wpłynęło na dwa awanse. Z 40. na 34. pozycję przesunął się Aleksander Zniszczoł, a z 45 na 38 Paweł Wąsek. Spadek o jedną lokatę zaliczył Piotr Żyła i jest 24., a bez zmian pozostały 26. miejsce Dawida Kubackiego i 27. Kamila Stocha. Okazale prezentuje się przewaga lidera Stefana Krafta. Austriak od początku sezonu prezentuje bardzo równą, a przede wszystkim wysoką formę.

Skrócona klasyfikacja generalna Pucharu Świata: