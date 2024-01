Kobayashi królem po raz trzeci. Najlepszy konkurs Polaków w sezonie

Po raz pierwszy od ponad 200 dni aż pięciu polskich skoczków awansowało do serii finałowej w konkursie Pucharu Świata. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera pokazali się z dobrej strony w ostatnim konkursie w ramach Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Triumfatorem tego cyklu, po raz trzeci w karierze, został Japończyk Ryoyu Kobayashi. To zatem oznacza, że Niemcy poczekają na triumf w tych rozgrywkach przynajmniej do kolejnej edycji.

