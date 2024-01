Tak Kamil Stoch w tym sezonie jeszcze nie skakał. Od razu zareagował

W piątkowych treningach Stoch był trzynasty i osiemnasty. Skakał daleko - odpowiednio 129,5 i 135 metrów, ale nie mieścił się jeszcze w najlepszej dziesiątce. Taki wynik przyniosła dopiero trzecia tego dnia, choć najważniejsza, seria kwalifikacyjna.

Stoch drugi raz ze skokiem na Top10. "Pojawiła się powtarzalność"

Stoch uzyskał w niej 130 metrów. To piętnasta odległość kwalifikacji, ale warunki w trakcie jego skoku - 0,93 metra na sekundę z tyłu skoczni, co przyniosło mu 15,1 punktu dodane do noty - sprawiły, że znalazł się na dziesiątej pozycji.

- Te trzy skoki były na podobnym poziomie - ocenił po kwalifikacjach Stoch. - Drugi i trzeci były chyba najlepsze. Pojawiła się powtarzalność i było fajnie - dodał.

Dla Stocha to dopiero drugi wynik w Top10 w tym sezonie - poprzedni przyniósł drugi skok podczas konkursu na Bergisel w Innsbrucku. Tamta próba pokazała, że Stoch obrał dobry kierunek rozwoju swoich skoków, a ta piątkowa z Bischofshofen potwierdza, że dalej jest na odpowiedniej drodze.

Najpierw miał problemy na rozbiegu, teraz za wcześnie się odbijał. Stoch wyjaśnia, skąd brały się jego błędy

Z czym w poprzednich dniach na Turnieju Czterech Skoczni miał kłopoty? - Najwięcej problemów sprawiał mi ten rozbieg nieszczęsny. Szukałem tam dużo w pozycji - przekazał Stoch. W Bischofhofen na rozbiegu było już lepiej. - Tu jest jak na imitacjach, rozbieg jest bardzo płaski i ruszasz się jak ze stołka. Tutaj nie musiałem szukać tego pierwszego skoku. Było w miarę dobrze - tłumaczył najlepszy z Polaków w kwalifikacjach.

- Tu błąd był innego typu, bo na treningach odbijałem się za wcześnie. Na kwalifikacje musiałem nieco spowolnić ten ruch odbicia się z progu - zdradził Stoch.

W parze systemu KO w sobotę Stoch zmierzy się z Japończykiem Junshiro Kobayashim. Poza nim do konkursu w Bischofshofen awansowała też pozostała piątka Polaków: 20. Piotr Żyła, 28. Aleksander Zniszczoł, 30. Maciej Kot, 33. Dawid Kubacki i 36. Paweł Wąsek. Początek pierwszej serii sobotniej rywalizacji w Bischofshofen o godzinie 16:30. Seria próbna rozpocznie się półtorej godziny wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.