Polak znowu odpalił. Już skaczą w Bischofshofen

Turniej Czterech Skoczni dotarł do ostatniego przystanku. Po zmaganiach w Oberstdorfie, Garmisch-Partnekirchen i Innsbrucku najlepsi skoczkowie świata zawitali do Bischofshofen. To właśnie na skoczni im. Paula Ausserleintera jak co roku 6 stycznia odbędzie się wielki finał prestiżowej imprezy. Zanim to jednak nastąpi, zawodnicy wystąpią w piątkowych kwalifikacjach, które zdecydują, jakie pary obejrzymy w pierwszej serii, rozgrywanej system KO. Na razie stawka zapoznaje się ze skocznią. Właśnie zakończył się pierwszy trening.

Co za skok Zniszczoła w treningu przed TCS! Otarł się o pierwszą dziesiątkę

Jako pierwszy z Polaków na skoczni pojawił się Maciej Kot, który wciąż czeka na pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata. Lądował idealnie na punkcie konstrukcyjnym, który wynosi 125 m. Pięć metrów krócej skoczył Paweł Wąsek, tyle że startował w gorszych warunkach i w sumie przegrał z Kotem o 0,7 punktu. Dało im to kolejno 36. i 37. pozycję. Niezłą dyspozycję po raz kolejny potwierdził Aleksander Zniszczoł. W Ga-Pa i w Innsbrucku meldował się w drugiej serii, a teraz poszybował na 133,5 m. Polak długo prowadził, a ostatecznie zajął rewelacyjne 11. miejsce.

Solidnie, choć nie tak dobrze jak Zniszczoł, spisali się liderzy kadry Thomasa Thurnbichlera. Kamil Stoch uzyskał 130,5 m, a Dawid Kubacki i Piotr Żyła skoczyli tylko metr krócej. Ostatecznie Stoch był 18., Kubacki 23., a Żyła 28.

Pierwszy trening w Bischofshofen za nami. Dominacja Kobayashiego

Zniszczoła na prowadzeniu zmienił dopiero Clemens Aigner, który skoczył 10 metrów dalej i była to najdłuższa odległość. Austriak zajął jednak trzecie miejsce. Wyprzedzili go Manuel Fettner (140 m) i lider TCS Ryoyu Kobayashi (139 m), który okazał się najlepszy. Drugi w klasyfikacji turnieju Andreas Wellinger zajął 7. miejsce, a lider Pucharu Świata Stefan Kraft uplasował się tuż za nim.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Bischofshofen rozpoczną się o godz. 16:30. Wcześniej odbędzie się jeszcze druga seria treningowa. Sam konkurs rozpocznie się 6 stycznia również o godz. 16:30.

Wyniki I treningu w Bischofshofen: