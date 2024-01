Kubacki spełnił wielkie marzenie Thurnbichlera. "To coś, czego nigdy nie zapomnę"

Podróż z trzeciego na czwarty konkurs Turnieju Czterech Skoczni, z Innsbrucku do Bischofshofen, wiedzie przez Woergl. To miasto, w którym urodził się Thomas Thurbichler. Stawiał tu pierwsze kroki, także na skoczni, dorastał i dojrzewał. Każdy przyjazd w te strony musi być dla niego sentymentalny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku: Zmagałem się z trudnościami w pozycji najazdowej

- To tu ćwiczyłem swój podwójny skok - śmieje się Thomas Thurnbichler. Śmieje się z ekranu mojego telefonu, bo widzi, że ja stoję właśnie na rozbiegu blisko 30-metrowej skoczni w Woergl. Wszystko dzieje się dwa miesiące przed TCS. Trener siedzi w mieszkaniu w Krakowie, dużo bliżej mojego domu, ale to ja zabieram go do przeszłości i staram się sprawić, żeby myślami wrócił nimi do Tyrolu. Do czasów dzieciństwa i swoich początków w skokach, a potem dorastania jako trener - jeszcze nie polskiej kadry, a lokalnej młodzieży.

Thurnbichler skakał ze zjeżdżalni, a pozycję najazdową przyjmował, gdy pierwszy raz założył narty

W kontekście podwójnego skoku mówi na szczęście nie o 30-metrowym, a nieco większym, już nieużywanym obiekcie K83. Oba są częścią kompleksu skoczni w jego Woergl. Ale Thomas i tak musiał być szalony, żeby próbować wylądować i jeszcze raz wzbić się w powietrze na tak małej skoczni, jak ta w rodzinnym mieście. Oczywiście, jeśli nie żartuje. Ostatecznie publicznie, a nie na treningu zrobił to, gdy był 13-letnim przedskoczkiem na finale Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen w 2003 roku. To jednak duży obiekt, na którym można skakać i blisko 150 metrów. A ten podwójny skok to rzecz, z której Thomas Thurnbichler do tej pory był kibicom znany najbardziej. To także symbol jego młodości - kiedyś buntownika i chłopca, którego wręcz rozrywała energia, a teraz trenera, który stara się opanować emocje i uczyć się na błędach.

Helmuth Thurnbichler nad skoczniami w Woergl Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl

Po skoczniach w Woergl chodzimy z jego ojcem, Helmuthem. To lokalna trenerska legenda. Pomagał nie tylko swoim synom - Thomasowi i dwa lata starszemu Stefanowi, który później został królem Pucharu Kontynentalnego, lecz nigdy w pełni nie wykorzystał swojego potencjału - ale także choćby Stefanowi Horngacherowi, przyszłemu trenerowi polskich i niemieckich skoczków. Helmut zajmował się też innymi trenerskimi asami Austriaków Alexem Stoecklem i Alexem Pointnerem, a także wielkimi zawodnikami - Andreasem Koflerem, czy Gregorem Schlierenzauerem.

- Skoki były naszą rodzinną tradycją. Zaczął to mój dziadek, on był skoczkiem trochę na własną rękę, potem także trenerem. Mój tata mówił mi, że to on zbudował skocznie w Woergl - opowiada nam Thomas Thurnbichler. Tamtejszy klub faktycznie założył Heinrich Thurnbichler. Helmuth, ojciec Thomasa, wszedł w jego rolę, gdy Heinrich zachorował. Klub nie oferował jednak pieniędzy za pracę trenera, sytuacja była trudna. Dodatkowo skocznie coraz bardziej się starzały, popadały w ruinę, a finansów na opłacenie ich modernizacji brakowało. A kiedy już do niej doszło, to nowsze obiekty miały problem z brakiem wyciągu i windy, bo największy z nich - 60-metrowy - ma rozbieg wciśnięty we wnękę w skale. Nie można na nim skakać, gdyż zawodnikom podczas najazdu na próg mogłyby spadać kamienie - nie tylko pod narty, ale także prosto w nich. To jedna z najmniej udanych inwestycji austriackich skoków - skocznię zmodernizowano tanio, ale nieskutecznie. Thurnbichlerowie chcieli ją przeprowadzić wcześniej, inaczej i lepiej. Ale inni podobno ich nie słuchali.

- Gdy byłem mały, spędzaliśmy ogrom dni na skoczniach. Najpierw patrzyłem na mojego brata Stefana i jego kolegów, potem nie mogłem się doczekać, żeby samemu spróbować skakania. I mój tata zbudował mi małą, 5-10-metrową skocznię, ale naturalną, po prostu ze śniegu. Tam to się wszystko zaczęło. Miałem cztery lata. Wcześniej budowaliśmy jakieś "hopki" na stokach, gdy jeździliśmy na narty, ale to uważam za taki właściwy początek mojej przygody ze skokami - przyznaje obecny trener polskich skoczków.

Choć gdy jesteśmy w domu jego ojca i Helmuth pokazuje nam jeden z pierwszych rodzinnych albumów, to w oczy rzucają się dwa zdjęcia Thomasa jeszcze sprzed czasu, gdy oddał swoje pierwsze prawdziwe skoki. Najpierw pojawia się fotografia, na której Thomas zeskakuje z małej drewnianej wieży zjeżdżalni na placu zabaw, a potem taka, na której po raz pierwszy założył narty. I choć jest na stoku, to już próbuje wykonać pozycję najazdową.

Thomas Thurnbichler jako dziecko na nartach i skaczący z drewnianej zjeżdżalni na lokalnym placu zabaw Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl, materiały archiwalne Helmutha Thurnbichlera

- Zaczynał jak miał pięć lat - opowiada Helmuth Thurnbichler, który gdy syn był o rok starszy zmienił nawet datę jego urodzenia, żeby sześciolatek mógł skakać w grupie siedmiolatków. - Trenował w tej grupie, choć nie powinien. Zabranialiśmy trenowania młodszych zawodników w starszych grupach. Ale dla niego i Helmutha to nie miało znaczenia, byli zdeterminowani. Jego ojciec podał nam zmienioną datę urodzenia specjalnie, żeby Thomas mógł trenować - przytaczał nam rok temu Kurt Walter.

Thomas Thurnbichler jako młody skoczek (po lewej w wieku sześciu lat w 1995 roku, po prawej w wieku ośmiu lat w 1997 roku) fot. archiwum prywatne Helliego Thurnbichlera

Thurnbichler zawsze chciał wygrać na Bergisel. Kubacki pomógł mu spełnić to marzenie

Thomas z Flughunde Woergl był związany tylko na początku swojej kariery skoczka. Później przenieśli się razem z Helmuthem do Kitzbuehel. Tym razem nie ze względu na Thomasa, a Thurnbichlera seniora, który w taki sposób mógł pracować jako trener i na tym zarabiać. - Zawsze miałem dobry kontakt z moim tatą. Wspierał mnie i moich braci we wszystkim, co robiliśmy. Mogliśmy wybrać każdy sport i zawód, jaki chcieliśmy. Kupował nam cały sprzęt, pomagał, gdy mieliśmy jakieś kłopoty. Dla mnie to była wyjątkowa relacja. Może trochę inaczej swoją wspomina mój brat, ale u mnie było naprawdę w porządku. Był takim ojcem, jakiego chciałoby się mieć. I za to jestem mu bardzo wdzięczny - opowiada Thomas Thurnbichler. A jak wyglądały jego relacje z bratem, Stefanem? - Nie pamiętam, żeby się kłócili. Sporo rozmawiali, bawili się, rywalizowali, ale nigdy nie było między nimi wielkich sprzeczek. A przynajmniej ja nie musiałem ich rozdzielać - wspomina ojciec Thurnbichlerów.

Stefan i Thomas mieli o wiele większy potencjał na wyniki jako profesjonalni zawodnicy, niż poziom, do którego ostatecznie doszli. Thomas skończył karierę przez urazy kręgosłupa - w Pucharze Świata skakał raz, w Bischofshofen w 2008 roku i nawet nie wszedł do drugiej serii. Stefan zdobył łącznie 365 punktów, z najlepszym wynikiem w postaci czwartego miejsca w Sapporo w 2010 roku. Aż 18 razy był za to najlepszy w konkursach Pucharu Kontynentalnego, 52 razy stawał w nich na podium i trzykrotnie wygrywał klasyfikację generalną całego cyklu.

- Pamiętam przede wszystkim jeden ze swoich pierwszych skoków na Bergisel - wspomina teraz swoją karierę Thomas Thurnbichler, gdy prosimy o przytoczenie historii z czasu, gdy jeszcze sam skakał. - Byłem przedskoczkiem na jesiennych mistrzostwach Austrii. Skoczyłem 119 metrów jako 12-latek, a zwycięzca, Martin Hoellwarth, uzyskał 124 metry. To pokazywało, że byłem obdarzony sporym talentem jako junior. To wspomnienie, które mocno wbiło mi się w pamięć. Dobrze wspominam też każde zawody, na które szliśmy tam całą rodziną i kibicowaliśmy mojemu bratu, np. gdy rywalizował w Turnieju Czterech Skoczni - opisuje.

- Każdy marzył, żeby kiedyś wygrać w Innsbrucku. Dlatego najpiękniejszym, co mam w pamięci związanym z Bergisel, jest chyba zeszłoroczne zwycięstwo Dawida Kubackiego - ocenia Thomas Thurnbichler. - To coś, czego nigdy nie zapomnę. W domu mam zdjęcie z tego dnia i to już zawsze będzie jedno z moich najważniejszych wspomnień - przyznaje. - Mój tata zawsze opowiadał mi za to nie o Bergisel, a o Seegrube. Że tam, niedaleko szczytu Nordkette, najpopularniejszego wokół Innsbrucka z piękną panoramą na całe miasto, kiedyś była skocznia. I to bardzo dziwna. Rozbieg, odbicie, ogromna dziura i dopiero miejsce na lądowanie. Często przypominał mi o tej historii - dodaje Thurnbichler. I wynika z tego, że Thomas jako dziecko słyszał o skoczni, która niejako rozpoczęła historię Turnieju Czterech Skoczni - to na Seegrube miał się odbyć konkurs, po którym podpisano dokumenty o założeniu Turnieju w 1952 roku.

"Dostawałem od Thomasa wsparcie, choć wcale o nie nie prosiłem"

- Miałem dość płynne przejście do bycia trenerem w skokach - opowiada Thurnbichler. - Na początku nie myślałem o sobie jako następnym wielkim trenerze, nie miałem w głowie dojścia na sam szczyt. To było tak: Kurt Walter wiedział, że skończyłem karierę skoczka i spytał mnie, czy nie miałbym czasu zająć się dziećmi w klubie w Woergl. Zgodziłem się i tak się zaczęło. Okazało się, że naprawdę to lubię. Reakcje dzieci, czy rodziców były pozytywne, mówili mi, że dobrze sobie radzę. A ja dobrze się bawiłem. Podobał mi się widok dzieci, które na starcie są bardzo nieśmiałe, a potem szybko się uczą, pierwszy raz naprawdę latają i kiedy robią rzeczywisty progres z treningu na trening - mówi Austriak.

- Nie uczyłem się od Thomasa tylko jako trener, dostawałem też od niego wsparcie jako skoczek w najtrudniejszym okresie mojej kariery, gdy wracałem do sportu po kontuzji kolana. To coś, co dziś bardzo doceniam - mówi Sport.pl Fabian Rauter, który pracował z Thurnbichlerem w Woergl, najpierw jeszcze jako zawodnik, a potem trener u jego boku w klubie i Tyrolskim Związku Narciarskim. - W Tyrolu stworzyliśmy profesjonalne, ponadczasowe i skupione na szczegółach pracy środowisko, które sprawiło, że odnosiliśmy sukcesy jako zespół. Thomas miał w tym wielki udział. Jego osobowość, pasja i skupienie na detalach u każdego zawodnika sprawia, że jest świetnym trenerem i współpracownikiem. Zanim odszedłem od skoków, wierzyłem, że Thomas kiedyś odegra ważną rolę w świecie tego sportu. Tak teraz się dzieje - twierdzi Rauter, który przeniósł się do sektora biznesowego, ale postępy Thurnbichlera jednak nadal stara się śledzić.

Stoeckl doradził Thurnbichlerowi. Teraz trener Polaków składa deklarację. "To nie należy do mojej mentalności"

- Bardzo ważnym krokiem było zajęcie się kadrą juniorów w Austrii - podkreśla Thomas Thurnbichler. - Być może najważniejszym. To było pierwsze takie doświadczenie, gdy faktycznie zajmowałem się jakąś grupą, prowadziłem ją i współpracowałem z innymi trenerami, rozmawiając i ustalając wiele szczegółów z tymi, którzy pracowali z moimi zawodnikami w szkołach. Musiałem być też w bliskim, częstym kontakcie z szkoleniowcami reprezentacji Austrii i dyrektorem skoków w związku, Mario Stecherem - tłumaczy.

- Kiedy masz kogoś takiego, jak Thomas Thurnbichler w zespole, jest perfekcyjnie. Jednak w Austrii mamy obecnie sztab, który pracuje dobrze, z sukcesami. I danie szansy Thomasowi w roli głównego trenera Austriaków w tamtym momencie nie było możliwe - mówił nam w długiej rozmowie na początku obecnego sezonu Mario Stecher. - Jesteśmy usatysfakcjonowani z pracy Andreasa Widhoelzla i całego jego sztabu. Teraz Thomas robi świetną robotę w Polsce. Może przyjdzie czas, kiedy tu wróci. Wiem, że ma wszystko, żeby być głównym szkoleniowcem. Dwa lata temu faktycznie powiedział mi, że to jest jego cel. Może czas nie był właściwy. Teraz jest w Polsce, dobrze pracuje tam ze swoim zespołem. I już to powiedziałem: może tu jeszcze wróci. Może za trzy lata, pięć, dziesięć? Nie mam pojęcia, ale czuję, że mógłby być kiedyś trenerem austriackiej kadry - wskazał działacz.

- Zobaczyłem i doświadczyłem tego, jak działa austriacki system - opowiada dalej Thurnbichler. - Wspiąłem się po wszystkich jego szczeblach: od trenera klubowego, przez regionalnego do kadr i bycia z tą najważniejszą: w Austrii w roli asystenta, w Polsce już samemu ją prowadząc. Teraz korzystam z tego bagażu doświadczeń. Gdy zakończyłem karierę skoczka, rozmawiałem z wieloma osobami, w tym z obecnym trenerem Norwegów, Alexem Stoecklem. Polecił mi, że jeśli naprawdę chcę zostać dobrym szkoleniowcem, powinienem pójść tą samą ścieżką co on. I tak zrobiłem, nasze drogi do tego, żeby zostać głównym szkoleniowcem, były podobne. Bo widać dzięki niej cały system, jak wszystko się łączy, a wyższe pozycje w związku wpływają decyzjami na niższe, co jeszcze musisz usprawnić - opisuje trener polskich skoczków.

- Wszystko to miało wpływ na mój styl bycia trenerem. Wpływa na niego także to, co dzieje się w Polsce. Nie chcę przestawać się uczyć. Teraz jestem w trakcie najtrudniejszego okresu w roli trenera. To coś, co pokazuje mi, że patrząc w przyszłość, nie można się poddawać. I to nie należy do mojej mentalności. Widzę to bardziej jako okres, w którym wiele się nauczę i będę musiał radzić sobie z problemami. Myślę, że idzie to mi i nam, całemu sztabowi polskiej kadry, coraz lepiej - zapewnia Thomas Thurnbichler, chłopak z Woergl.