Ujawnili, ile Piotr Żyła zarobił w ostatnich latach. Można się zdziwić

Piotr Żyła jest w obecnym sezonie - bardzo słabym dla reprezentacji Polski - naszym najlepszym skoczkiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po jedenastu konkursach 36-latek ma 95 punktów i jest na 23. pozycji. W ostatnim, trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku po pierwszej serii był na czwartym miejscu, ale w drugim skoku trafił na gorsze warunki i ostatecznie zakończył zawody na 14. pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku: Zmagałem się z trudnościami pozycji najazdowej

- Podchodziłem do tego skoku na spokojnie, ale pomyślałem. O czym? No, w ogóle, o skoku - mówił o tym, co zawiodło w jego drugim skoku Żyła. - Warunki? Jakbym to w głowie dobrze rozegrał, to by mi się nic nie stało. A tak to stary, a głupi. Tyle lat się skacze i cały czas się te same błędy popełnia - dodał cytowany przez Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl.

Piotr Żyła zarobił blisko trzy miliony złotych w ostatnich siedmiu latach

Chociaż polscy skoczkowie rozczarowują wynikami w tym sezonie, to na przestrzeni lat byli w ścisłej czołówce, co widać też po ich zarobkach w ostatnich latach. "Super Express" wziął pod lupę kwotę, którą na przestrzeni lat zarobił Żyła. Skupiono się na czasie od sezonu 2016/17 do 2022/23. To w tym czasie Żyła sięgnął m.in. po siedem medali mistrzostw świata (trzy złote, cztery brązowe).

Za samo złoto indywidualne w Oberstdorfie w 2021 roku zgarnął premię w wysokości 28 tysięcy franków szwajcarskich, co przekłada się na około 115 tysięcy złotych. "W samej kampanii 2022/23 Piotr Żyła miał zainkasować ponad 130 tysięcy franków szwajcarskich, czyli ponad 600 tysięcy złotych" - czytamy. Wyliczono, że w latach 2016-23 Żyła zarobił w sumie około 2,7 miliona złotych. Więcej od niego w tym czasie zainkasowali tylko Dawid Kubacki (ponad trzy miliony złotych) i Kamil Stoch (ponad cztery miliony).

Okazję na kolejne zarobki oraz walkę o punkty w Pucharze Świata Żyła oraz pozostali polscy skoczkowie, będą mieli 6 stycznia podczas ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen.