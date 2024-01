Schlierenzauer ujawnił, czym się teraz zajmuje. "To jest świetna rzecz"

Gregor Schlierenzauer to legenda skoków narciarskich. W Pucharze Świata zadebiutował 24 marca 2006 roku, w wieku zaledwie 16 lat - od razu zapisał na koncie pierwsze punkty, a jego kariera nabrała rozpędu. Zdobył m.in. cztery medale olimpijskie. Dwa razy zakończył też sezon z Kryształową Kulą i 12-krotnie stawał na podium mistrzostw świata. Do tego jest rekordzistą pod względem liczby wygranych konkursów Pucharu Świata. Wygrał ich aż 53. W ostatnich latach był jednak cieniem samego siebie - rzadko kwalifikował się do drugiej serii, a na dodatek trapiły go kontuzje. Ostatecznie karierę zakończył 21 września 2021 roku.

Gregor Schlierenzauer pomaga młodszym rodakom. "Jestem w pobliżu"

W wywiadzie, którego Schlierenzauer udzielił w czerwcu minionego roku, mówił, że po zakończeniu kariery szkolił się na agenta nieruchomości. W najnowszej rozmowie, tym razem z TVP Sport, Austriak zdradził, że naukę ma już za sobą. - Bawię się w deweloperkę - powiedział. Dodatkowo pomaga także młodszym skoczkom ze swojego kraju.

- To jest świetna rzecz, kiedy możesz być nieco w cieniu, a jednocześnie mieć wpływ na to, jak oni się rozwijają. Bycie trenerem? Nie nie, na razie jest mi daleko od takiej roli. Moim zadaniem jest raczej bycie ich mentorem w trudnych sprawach, doradcą, a trochę również menedżerem. Staram się nie być w tym nachalny, po prostu jestem w pobliżu, gdy istnieje potrzeba - mówił Schlierenzauer. Wyjaśniał, że dużo przy tym korzysta z własnych doświadczeń.

W wywiadzie nie mogło zabraknąć także wątku polskich skoczków i ich wyników w obecnym sezonie. - Coś się u was chwilowo zacięło, bo to pokazują jasno wyniki konkursów. Trudno mi powiedzieć więcej bez rozpytania ludzi, natomiast mogę powiedzieć coś o Thomasie Thurnbichlerze. Przecież wiele lat skakaliśmy razem, znamy się doskonale. Musicie wiedzieć, że to jest naprawdę świetny człowiek, bardzo zmotywowany i chętny sukcesów, chętny do pracy. To jest dobry fundament do tego, żeby coś spróbować zbudować albo odbudować - zaznaczył Austriak. Jego zdaniem Thurnbichler znajdzie sposób, żeby wyciągnąć polskich skoczków z dołka.

Na koniec Schlierenzauer wytypował zwycięzcę trwającego Turnieju Czterech Skoczni. Jego zdaniem będzie to Niemiec Andreas Wellinger.