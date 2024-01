Co za słowa Małysza. Nie wytrzymał po konkursie w Innsbrucku

Środowe zawody Pucharu Świata w Innsbrucku okazały się najlepszymi jak dotąd w wykonaniu polskich skoczków. Punktowało czterech zawodników Thomasa Thurnbichlera - Kamil Stoch (11. miejsce), Piotr Żyła (14.), Aleksander Zniszczoł (24.) oraz Paweł Wąsek (29.). Mogło być jednak o wiele lepiej, bo Żyła po pierwszej serii był na czwartej pozycji.

Jednak w drugiej serii Żyła na skok czekał 46 sekund na belce startowej i ostatecznie uzyskał zaledwie 115 metrów. "Nie były to zatem fatalne warunki, ale takie utrudniające oddanie optymalnego skoku. [...] - Warunki? Jakbym to w głowie dobrze rozegrał, to by mi się nic nie stało. A tak to stary, a głupi. Tyle lat się skacze i cały czas się te same błędy popełnia" - powiedział Piotr Żyła, cytowany przez Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl.

Adam Małysz nie rozumie organizatorów konkursu w Innsbrucku. "Od tylu lat"

Ogólnego zadowolenia z występu polskich skoczków nie ukrywał Adam Małysz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego podkreślał, że został wykonany krok w odpowiednią stronę. Sporo pretensji miał natomiast do organizatorów zawodów, którzy kolejny raz pogubili się, gdy warunki na skoczni uległy pogorszeniu.

- Szkoda Piotrka. Ten drugi skok nie był dobry. Chyba się podpalił i myślał, że wskoczy jeszcze wyżej. Niestety nie widać stabilności. Inna sprawa, że i warunki mu nie pomogły. Mogli chwilkę poczekać, zanim go puścili z belki. Lavro Kos miał już zupełnie inny wiatr! Nie wiem, o co tu chodzi i co zrobić? - mówił Małysz. Dodał, że realne było miejsce 36-latka w pierwszej dziesiątce konkursu w Innsbrucku.

Małysz nie rozumie decyzji o nagłym podniesieniu belki o dwa stopnie w górę, a następnie obniżenie jej w samej końcówce konkursu. - Z belkami to już w ogóle beznadziejnie. Gdyby wiało z tyłu i podnieśli, to zawodnicy wiele dalej nie skoczą, a dochodzą minusy. To trochę bez sensu. Naprawdę lepiej czasem przeczekać niż zmieniać belki. Sam jestem zdziwiony, że od tylu lat w Innsbrucku jest taka sytuacja z wiatrem, a konkurs i tak organizują o podobnej porze. Przy takim doświadczeniu warto byłoby pomyśleć nad jakąś zmianą pory - stwierdził.

Prezes PZN-u ocenił do tego, że Kamil Stoch prezentuje najbardziej stabilną formę z polskich skoczków. Wyraził także nadzieję, że w Bischofshofen z dobrej strony pokaże się Dawid Kubacki. Kwalifikacje do tego konkursu odbędą się w piątek 5 stycznia.