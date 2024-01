Wreszcie dobre wieści dla Polaków. Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Przy okazji serii próbnej przed środowym konkursem Pucharu Świata w Innsbrucku wydawało się, że polscy kibice będą znowu zawiedzeni postawą skoczków znad Wisły. Jednak to była tylko seria próbna i w samym konkursie punktowało czterech z pięciu Polaków. To zdecydowanie najlepsze zawody w tym sezonie dla naszej kadry.

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Piotr Żyła ze znacznym awansem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Po pierwszej serii z rywalizacji odpadł Maciej Kot, ale za to kolejne punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobyli Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Żyła po pierwszej serii był na czwartej pozycji, ale w drugiej serii trafił na fatalne warunki i ukończył zawody na 14. miejscu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przesunął się na 23. miejsce. Znaczny awans zanotował za to Kamil Stoch, który był 11. w Innsbrucku, a w klasyfikacji generalnej jest już na 27 pozycji. Dawid Kubacki spadł natomiast na 26 miejsce.

Środowe zawody wygrał Austriak Jan Hoerl. Po jedenastu konkursach niezmiennie przewodzi w niej Austriak Stefan Kraft, a za jego plecami znajdują się Andreas Wellinger oraz ex aequo Ryoyu Kobayashi, oraz Jan Hoerl.

Klasyfikacja Pucharu Świata po konkursie w Innsbrucku:

1. Stefan Kraft - 809 pkt,

2. Andreas Wellinger - 652 pkt,

3. Ryoyu Kobayashi - 511 pkt,

3. Jan Hoerl - 511 pkt,

5. Pius Paschke - 493 pkt,

6. Karl Geiger - 470 pkt,

7. Anze Lanisek - 401 pkt,

8. Marius Lindvik - 316 pkt,

9. Michael Haybeck - 304 pkt,

10. Gregor Deschwanden - 269 pkt,

[...]

23. Piotr Żyła - 95 pkt,

26. Dawid Kubacki - 68 pkt,

27. Kamil Stoch - 65 pkt,

40. Aleksander Zniszczoł - 17 pkt,

45. Paweł Wąsek - 10 pkt.

Kolejny konkurs, i zarazem ostatni w Turnieju Czterech Skoczni, odbędzie się w sobotę 6 stycznia w austriackim Bischofshofen. Dzień wcześniej skoczkowie wezmą udział w kwalifikacjach do tych zawodów.