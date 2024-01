Ewa Swoboda wskazała najlepszych polskich sportowców. Nie do wiary

W 89. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2023 nominowanych zostało 20 zawodników i zawodniczek i to z nich wybrany zostanie zwycięzca. Poznamy go już w sobotę 6 stycznia, a faworytką do triumfu jest Iga Świątek. Głosować będą kibice, ale nominowani również wytypowali swoich zwycięzców. Najbardziej zaskoczyli Ewa Swoboda i Piotr Żyła.

Tak głosowali nominowani do tytułu Najlepszego Sportowca Polski 2023. Swoboda i Żyła odlecieli?

Nie tylko wśród kibiców faworytką do triumfu jest Iga Świątek. Od nominowanych w plebiscycie otrzymała aż 63 punkty, ponieważ większość umieściła ją na pierwszym miejscu. Z dużą przewagą pokonała Bartosza Zmarzlika (19 punktów) i Natalię Kaczmarek (17 punktów).

Niektórzy nie umieścili jednak tenisistki na pierwszym miejscu. Michał Bryl wskazał Aleksandra Śliwkę, Świątek otrzymała od niego trzecie miejsce. Z kolei Magda Linette wytypowała Natalię Kaczmarek. Na kolejnych lokatach uwzględniła Ewę Swobodę i Igę Światek, ale przy nich również dopisała numer jeden.

Dość zaskakująco miejsca dla Igi Świątek zabrakło w typowaniu Ewy Swobody. U lekkoatletki wygrał Bartosz Zmarzlik, a podium uzupełnili jej "koledzy po fachu". Druga była Natalia Kaczmarek, a trzeci Wojciech Nowicki. Młociarz otrzymał łącznie trzy głosy i zgromadził trzy punkty.

Inaczej od wyżej wymienionej trójki oraz wszystkich innych wytypował Piotr Żyła. U niego pierwsze miejsce przypadło Świątek, ale największym zaskoczeniem była druga lokata w jego zestawieniu. Skoczek narciarski wskazał na... Piotra Żyłę. Jako jedyny z zapytanych przez organizatorów postanowił umieścić w czołówce sam siebie.

Nieco zaskakiwać może także dość niskie miejsce Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski w głosowaniu innych zajął dopiero siódmą lokatę. Na tym samym miejscu sklasyfikowano również golfistę Adriana Meronka i młociarza Wojciecha Nowickiego.

Finalne wyniki głosowania kibiców i zwycięzcę 89. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski 2023 poznamy w sobotę 6 stycznia. Głosować na dziesięciu finalistów można do piątku 5 stycznia do godziny 16:00 w internecie oraz poprzez SMS.