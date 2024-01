Szef potęgi ujawnia. "Nie przejmowałem się ofertą z Polski"

Thomas Thurnbichler przejął reprezentację Polski w sezonie 2022/23. Eksperci obawiali się jego współpracy z Biało-Czerwonymi, tym bardziej że był on młodszy od większości podopiecznych. Mimo wszystko poradził sobie bardzo dobrze w pierwszym roku w roli trenera, o czym świadczy wysokie czwarte miejsce Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Okazuje się jednak, że nie tylko Austriak znalazł się kręgu zainteresowania Polskiego Związku Narciarskiego po zwolnieniu Michala Doleżala. Wyszło na jaw, że federacja prowadziła również rozmowy z legendarnym trenerem.

Szef norweskich skoków ujawnia. PZN prowadził rozmowy z Alexandrem Stoecklem

Mowa o Alexandrze Stoecklu. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że zimą bądź wiosną 2022 roku PZN na poważnie rozważał możliwość zatrudnienia tego szkoleniowca. Wtedy też dobiegał końca kontrakt trenera z reprezentacją Norwegii. Finalnie jednak 50-latek zdecydował się go przedłużyć. Choć sam zainteresowany nie potwierdził doniesień na temat rozmów z polską federacją, to w wywiadzie dla dziennika "Dagbladet" zrobił to szef norweskich skoków, Clas Brede Braathen.

- Tak, potwierdzam. To prawda, że był kontakt. Nie mogę powiedzieć, że wiem wszystko w tej sprawie, ale Stoeckl poinformował mnie o zainteresowaniu polskiej federacji jeszcze przed rozpoczęciem z nią rozmów - mówił działacz.

Jak przyznał Braathen, nie obawiał się on odejścia szkoleniowca. - Alex ma skończone 18 lat, więc może sam decydować, co robi. Trzeba mu pozwolić rozmawiać z innymi. Naprawdę doceniam otwartość, jaką wówczas mi okazał. (...) Nie przejmowałem się aż tak bardzo ofertą Polski - podkreślał.

Ostatecznie Stoeckl pozostał w Norwegii, z kolei Thurnbichler dołączył do Biało-Czerwonych. I choć pierwszy sezon miał udany, to teraz kadra przechodzi prawdziwy kryzys. Skoczkowie mają spory problem, by awansować do serii finałowych poszczególnych konkursów, przez co próżno szukać ich w czołówce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najwyższe miejsce zajmuje Piotr Żyła, ale to dopiero 23. lokata z dorobkiem zaledwie 77 punktów po 10 konkursach.

Thurnbichler zdiagnozował problem Polaków. Ma już gotowe rozwiązanie

Eksperci, jak i sam Thurnbichler wskazują, że głównym problemem są niskie prędkości najazdowe. W ich zwiększeniu mają pomóc nowe stroje. Na przełamanie Polacy będą liczyć w Innsbrucku. Już we wtorek o godzinie 13:30 odbędą się kwalifikacje. Z kolei konkurs na słynnej Bergisel odbędzie się o tej samej porze, ale dzień później. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.