Kontrowersje podczas TCS. Tylko Niemcy o tym wiedzieli o tej zmianie

Noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen wygrał Anze Lanisek, a podium uzupełnili Ryoyu Kobayashim i Andreas Wellinger. Najlepszym z Polaków był z Aleksander Zniszczoł, który zajął 21. miejsce. Za nim uplasowali się Piotr Żyła (22. miejsce) i Kamil Stoch (25. miejsce), a do drugiej serii nie awansował Dawid Kubacki (33. miejsce). Polacy, podobnie jak inne reprezentacje, mieli w Ga-Pa spory problem z prędkościami najazdowymi. Po konkursie ta sprawa staje się jasna.

Tylko Niemcy to wiedzieli. Kontrowersja po Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen

- Problem był z prędkością najazdową. Wiemy, dlaczego tak się stało. Frezarka wycięła tutaj tory najazdowe w inny sposób. Narty firm BWT i Fischer "blokowały się" w nich. Zawsze ruszaliśmy tak jakby trzy belki startowe niżej od reszty świata - mówił po konkursie w Ga-Pa trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler w rozmowie ze skijumping.pl.

Austriakowi wtórowali także Norwegowie - trener Alexander Stoeckl i skoczek Johann Andre Forfang. - Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Wymieniono ostrza we frezarce. Nie wiem kiedy to się stało, ale prawdopodobnie wydarzyło się to w tym roku - mówił pierwszy cytowany przez dagbladet.no.

Okazuje się, że faktycznie na obiekcie w Garmisch-Partenkirchen doszło do zmiany torów najazdowych, ale organizatorzy nie poinformowali o tym nikogo. No, prawie nikogo. Wiedzę o tym mieli tylko Niemcy, czyli gospodarze zawodów. Poinformował o tym Kacper Merk z Eurosportu.

"W ramach szukania odpowiedzi, dlaczego wielu zawodników jeździ w Garmisch wolniej niż zazwyczaj - podobno Fischer wyciął w tym roku tory wg. ciut innego szablonu, nie informując o tym żadnej z reprezentacji. Jedynie Niemcy wiedzieli, inni wczoraj się zdziwili" - przekazał dziennikarz w serwisie X (dawniej Twitter).

Wydaje się, że poinformowanie tylko jednej reprezentacji o zmianach na skoczni to niezbyt uczciwa praktyka, która mogła zepsuć rywalizację. Zawody jednak odbyły się, a teraz skoczków czekają zmagania w Innsbrucku. Już we wtorek 2 stycznia o 13:30 odbędą się tam kwalifikacje do konkursu.