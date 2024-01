TCS w Innsbrucku. O której oglądać kwalifikacje skoków? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIKI]

72. Turniej Czterech Skoczni wkracza w decydującą fazę. Po dwóch konkursach liderem pozostaje Andreas Wellinger, ale jego przewaga nad drugim Ryoyu Kobayashim to zaledwie 1,8 pkt. Trzeci jest z kolei Stefan Kraft - 25,2 pkt straty. W czołówce próżno szukać reprezentantów Polski. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem jest Kamil Stoch, który zajmuje dopiero 20. lokatę. Teraz najlepsi skoczkowie świata przenoszą się do Innsbrucka. To kolejna szansa dla Biało-Czerwonych na przełamanie.

Turniej Czterech Skoczni. Zawodnicy zawitają do Innsbrucka. Najpierw kwalifikacje. O której dzisiaj skoki?

W przeszłości Bergisel była szczęśliwa dla naszych rodaków. W styczniu 2001 roku triumfował na niej Adam Małysz. Na kolejne zwycięstwo Polaka trzeba było czekać przeszło 17 lat. W 2018 roku zwycięstwo odniósł Stoch. Wyczyn powtórzył trzy lata później. Z kolei przed rokiem na obiekcie w Innsbrucku wygrał Dawid Kubacki.

Teraz jednak wydaje się praktycznie niemożliwe, by Biało-Czerwoni włączyli się do walki o czołowe lokaty. Mimo wszystko Thomas Thurnbichler pozostaje optymistą. Wie, co jest największym problemem Polaków i przygotował już rozwiązanie. Mowa o nowych strojach, które mają pomóc w zwiększeniu prędkości najazdowej. Korzystają już z nich Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. - Musimy teraz przenieść dobre skoki, wraz z lepszymi kombinezonami, do Innsbrucka. Znów możemy zrobić krok naprzód - mówił w jednym z wywiadów.

Na półmetku rywalizacji w TCS wydaje się, że kwestia zwycięstwa rozstrzygnie się pomiędzy Wellingerem a Kobayashim. Jeśli pierwszemu z zawodników udałoby się zwyciężyć w całym turnieju, to byłby pierwszym Niemcem od czasu Svena Hannawalda, który tego dokonał (sezon 2001/02). Kolejny krok w tym kierunku Wellinger będzie mógł zrobić już we wtorek, kiedy to odbędą się kwalifikacje do środowego konkursu.

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać kwalifikacje? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIKI]

Rywalizacja w Innsbrucku rozpocznie się już 2 stycznia. Najpierw zostaną rozegrane sesje treningowe, a o 13:30 skoczkowie pojawiają się na rozbiegu, by wziąć udział w kwalifikacjach. Transmisję ze zmagań z decydującej o parach KO sesji będzie można obejrzeć jedynie w Eurosporcie 1, a także w aplikacji Player.pl. Zapraszamy również do śledzenia do relacji na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.