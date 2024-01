Stoch postawił weto. Thurnbichler od razu zabrał głos

Anze Lanisek wygrał konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec wyprzedził Ryoyu Kobayashiego oraz Andreasa Wellingera. Mimo to Niemiec pozostaje liderem klasyfikacji w Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej serii wystąpiło trzech Polaków. Najlepszy wynik uzyskał Aleksander Zniszczoł, który zajął 21. miejsce i zdobył pierwsze punkty w sezonie Pucharu Świata. Piotr Żyła uplasował się na 22. pozycji, a Kamil Stoch był 25.

Jednym z problemów Polaków w tym sezonie była niska prędkość najazdowa, w porównaniu do reszty stawki. Sztab biało-czerwonych postanowił dokonać modyfikacji w kombinezonach, a jako pierwszy nowy kombinezon przetestował Zniszczoł podczas kwalifikacji do konkursu w Ga-Pa. Test wypadł pozytywnie.

Na konkurs skoczkowie dostali niebieskie kombinezony po modyfikacjach. W nich wystąpił wspomniany Zniszczoł, a także Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Jako jedyny tego nie zrobił Kamil Stoch, który po skoku w nowym kombinezonie w serii próbnej wrócił do starszego ubioru w kolorze czarnym. - Biorę taki sprzęt, w którym czuję się najlepiej i najpewniej. Taki też sprzęt wybrałem na konkurs - tak Stoch skomentował powrót do poprzedniego kombinezonu w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

Thurnbichler tłumaczy decyzję Stocha. "To nie nowość w jego przypadku"

Thomas Thurnbichler wyjaśnił tę sytuację po konkursie w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Trener podkreśla, że to nie jest pierwsza taka sytuacja. - To nie nowość w przypadku Kamila. Zdarzało się, że kiedy my skakaliśmy w kombinezonach od Meiningera, od pozostawał przy tych od firmy Eschler. On po prostu potrzebuje miększego kombinezonu i te właśnie takie są. Kamil ma też trochę inny styl skakania od pozostałych. Dlatego wróciliśmy do starego sprzętu, ale jestem pewien, że Kamil jeszcze przetestuje to rozwiązanie - tłumaczy Thurnbichler.

- Kiedy wrócimy do domu, będziemy mogli przygotować w ten sposób także kombinezony firmy Eschler, bo tutaj nie mamy ich ze sobą - dodaje szkoleniowiec Polaków. A jak Stoch ocenił swój występ w Ga-Pa tuż po zawodach? - Dzisiejsze skoki były takie sobie. Ani dobre, ani złe. Po prostu starałem się zrobić to, co umiałem najlepiej, ale wyszło tak, jak wszyscy widzieli. Bez rewelacji, bez większego załamania, ale to średnio dobry poziom - podsumował.

Kolejna szansa do poprawienia rezultatów pojawi się w środę 3 stycznia, gdzie odbędzie się trzeci konkurs tej edycji Turnieju Czterech Skoczni, konkretnie w Innsbrucku. Konkurs zacznie się o godzinie 13:30, a dzień wcześniej o tej samej porze, odbędą się kwalifikacje. W nich o udział w konkursie będzie walczyć sześciu Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Maciej Kot.

