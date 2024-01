Te dane mówią wszystko. Fatalne wieści dla Stocha

Reprezentacja Polski fatalnie prezentuje się w tym sezonie Pucharu Świata. Najwyżej sklasyfikowany pozostaje Piotr Żyła - zajmuje odległe 23. miejsce z dorobkiem zaledwie 77 punktów po 10 konkursach, co tylko pokazuje skalę kryzysu naszej kadry. Jak zgodnie twierdzą eksperci, a także sam Thomas Thurnbichler, jednym z największych problemów naszych skoczków jest nie tyle technika, co prędkości najazdowe.

"Tracą nawet blisko dwa kilometry na godzinę do najlepszych, jeżdżąc z tych samych belek. To przepaść, wygląda to tak, jakby schodzili po dwie-trzy belki niżej od pozostałych skoczków" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl. I jak się okazuje największe problemy w tym elemencie ma Kamil Stoch, co pokazał konkurs w Garmisch-Partenkirchen.

Problemy Kamila Stocha. Najgorszy wynik w stawce. Z tym ma największy kłopot

Trzykrotny mistrz olimpijski zajmuje 20. miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. W każdym z dwóch dotychczasowych konkursów punktował. W Oberstdorfie był 17., a w Ga-Pa 25. I mimo że zajmuje najwyższe miejsce z Polaków w turnieju, to znacząco przegrywa z rodakami, jeśli chodzi o prędkości najazdowe.

Co gorsza, nie przegrywa tylko z Biało-Czerwonymi, ale ze wszystkimi rywalami. Zgodnie z zestawieniem FIS, udostępnionym tuż po konkursie w Ga-Pa, w pierwszej serii Stoch osiągnął prędkość na poziomie 89,5 km/h, co było 50., a więc najsłabszym wynikiem w stawce. Mimo to wylądował na 130 m. Na tle rywali wypadł jednak bardzo źle. Większość stawki przekroczyła 90 km/h. Przykładowo lider po pierwszej próbie, a więc Ryoyu Kobayashi, sunął w dół rozbiegu z prędkością 90,3 km/h, co przełożyło się na 137 m odległość.

W drugiej serii Stoch nieco się poprawił - osiągnął 89,8 km/h, tyle tylko, że z wyższego o jedną belkę rozbiegu. I tym razem była to najsłabsza prędkość. Udało mu się jednak odlecieć o trzy metry dalej niż poprzednio. Podobnie słabą prędkość prezentował w treningach i w kwalifikacjach w Ga-Pa. Choć osiągał regularnie ponad 90 km/h, to z wyższych belek.

Polacy szukają rozwiązania ws. niskich prędkości najazdowych

Tym samym przed Stochem jeszcze dużo pracy. Problem prędkości mogą jednak rozwiązać nowe stroje. Z takich korzysta już m.in. Aleksander Zniszczoł. W poniedziałek osiągał prędkości na poziomie 90,4, a także 90,7 km/h, co było odpowiednio 25. i 13. wynikiem w stawce.

- Robimy wszystko, żeby być lepszym i szybszym na najeździe. (...) Oczywiście my mamy największe kłopoty i jesteśmy najdalej w stawce pod względem prędkości na progu, ale inni też stracili sporo w stosunku do tego co osiągali wcześniej. (...) Próbujemy wszystkiego, idzie trochę lepiej. Czas na ciężką pracę i potem zobaczymy, co uda się z tym osiągnąć - mówił Sport.pl asystent trenera Thomasa Thurnbichlera, Mathias Hafele.