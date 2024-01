Żyła jest niepodrabialny. Jednoznaczna aluzja

Polscy skoczkowie znajdują się w ogromnym kryzysie, o czym świadczą ostatnie wyniki. Podczas konkursu w Garmisch-Partnerkirchen, który odbył się w Nowy Rok, najlepszym z naszych reprezentantów okazał się Aleksander Zniszczoł. 29-latek zajął jednak dopiero 21. miejsce. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, który niemal nie zakwalifikował się do poniedziałkowego konkursu. 25. był Kamil Stoch. Gdyby Domen Prevc nie został zdyskwalifikowany, Żyła nie wywalczyłby awansu.

Tak Piotr Żyła wytłumaczył nieudane lądowanie. W swoim stylu

Ostatecznie 36-latek trafił na Anze Laniska, który zwyciężył zarówno w kwalifikacjach, jak i konkursie. Słoweniec z łatwością rozprawił się z Piotrem Żyłą, jednak Polak znalazł się w gronie "szczęśliwych przegranych", dzięki czemu mógł wystąpić w serii finałowej. W pierwszej serii nasz skoczek osiągnął 126,5 metra, natomiast w drugiej doleciał do aż 137,5 metra. Dzięki takiej odległości Żyła spokojnie mógł wyprzedzić kilku zawodników, jednak szansa została zaprzepaszczona przez fatalne lądowanie.

Z pewnością nie był to perfekcyjny telemark. Dlaczego w ostatniej fazie skoku Piotr Żyła nie utrzymał skupienia i równowagi? Odpowiedź 36-latka była bardzo wymowna. - Efekty wczorajszej nocy - powiedział z uśmiechem na twarzy skoczek, nawiązując do szampańskiej zabawy sylwestrowej. - Skok mi w miarę wyszedł fajny, aż w szoku byłem. Później wylądowałem na proste nogi i resztę już było widać. Ale żyję i jeszcze może poskacze trochę - dodał po chwili w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu.

W wywiadzie Piotr Żyła poruszył również wątek nowych kombinezonów, dzięki którym zdaniem trenera Thomasa Thurnbichlera, nasi skoczkowie mogą osiągać lepsze wyniki. - Zacząłem mieć trochę szybkości w locie i tego mi właśnie mocno brakowało. Cieszę się, że coś do przodu, ale to lądowanie... - zakończył zawiedziony 36-latek. Obecnie w klasyfikacji generalnej 72. Turnieju Czterech Skoczni Żyła uzyskał 500,8 punktów, przez co zajmuje dopiero 23. miejsce. Lepszy z Polaków jest tylko Kamil Stoch, który plasuje się na 20. pozycji.

Rywalizacja TCS z Garmisch-Partenkirchen przenosi się do Innsbrucku. We wtorek 2 stycznia o 13:30 rozpoczną się kwalifikacje do zawodów w Austrii, a dzień później o tej samej godzinie zaplanowano trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni.