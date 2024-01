Jest nadzieja dla polskich skoków. "Jest teraz najbliżej"

Za nami drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Triumfatorem był Słoweniec Anze Lanisek, który wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Niemca Andreasa Wellingera. Mimo to właśnie podopieczny Stefana Horngachera pozostaje liderem klasyfikacji generalnej, ale jego przewaga nad Kobayashim spadła do 1,8 pkt. Zdecydowanie najlepszym z Polaków w noworocznym konkursie w Ga-Pa był Aleksander Zniszczoł, który zajął 21. miejsce. To były jego pierwsze punkty w tym sezonie Pucharu Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia swój występ w Engelbergu: Mimo błędów skoki były płynne

Zniszczoł zadowolony z występu w Ga-Pa. "Niedużo brakuje"

Zniszczoł nie ukrywał zadowolenia ze swojej postawy podczas wywiadu dla Eurosportu. - Cieszę się, że tak zaczął się ten rok. W końcu są punkty. Szczególnie skok próbny był udany, bo byłem wtedy w pierwszej dziesiątce. To pokazuje, że się da i niedużo brakuje, aby wrócić na dobre tory. Fajny był skok z drugiej serii. W pierwszej może trochę mnie "podgotowało". Wiedziałem, że skok z treningu był dobry, bardzo chciałem go powtórzyć i za bardzo się na tym skupiłem. Są jeszcze miejsca do doszlifowania, ale to przy następnych konkursach - powiedział.

Tajner jest pewny ws. Zniszczoła. "Jest teraz najbliżej"

Jednym z gości studia Eurosportu podczas tego konkursu był Apoloniusz Tajner. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego i obecny poseł na Sejm X kadencji podzielił się ciekawym wnioskiem. - Uważam, że Zniszczoł jest teraz najbliżej swojego dobrego skakania. Oceniam, że na stałe będzie meldował się w czołowej "20" i od czasu do czasu wskoczy do pierwszej dziesiątki. Nasi reprezentanci pojedynczymi próbami dorównują do szerokiej czołówki. Problem w tym, żeby dwa takie skoki oddać w jednym konkursie i na to czekamy - wyjaśnił.

Zniszczoł zadebiutował w Pucharze Świata 30 grudnia 2011 roku, gdzie zajął 48. miejsce w Oberstdorfie. Pierwsze punkty z kolei zdobył 20 stycznia 2012 roku w Zakopanem, gdzie był na dziewiątym miejscu. Dzięki zdobyciu dziesięciu punktów w Garmisch-Partenkirchen Zniszczoł znalazł się na 41. pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Następny konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w środę 3 stycznia o godz. 13:30 w Innsbrucku. Dzień wcześniej czekają nas kwalifikacje. Relacje tekstowe na żywo z zawodów w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.