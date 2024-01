Polski skoczek zadziwił. Najlepszy

Noworoczny konkurs skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen zakończył niemiecką część zmagań w Turnieju Czterech Skoczni. Zawody wygrał Anze Lanisek, a podium uzupełnili Ryoyu Kobayashi i Andreas Wellinger, który został liderem cyklu. Polscy kibice oglądali czterech Biało-Czerwonych, a trzech z nich awansowało do drugiej serii. Najlepiej spisał się Aleksander Zniszczoł.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Aleksander Zniszczoł zadowolony po konkursie Garmisch-Partenkirchen. "W końcu"

Zniszczoł prezentował się najlepiej z Polaków już w serii próbnej i po skoku na 136 metrów zajął siódmą lokatę. W konkursie było gorzej, ponieważ po pierwszej serii był 26. po uzyskaniu 128 metrów. W finale pokazał się lepiej i 133 metry dały mu awans na 21. miejsce. To najlepsza lokata ze wszystkich Polaków.

29-latek po konkursie wprost przyznał, że jest zadowolony ze swojej postawy. - Cieszę się, że tak zaczął się ten rok. W końcu są punkty Pucharu Świata. Szczególnie skok próbny był udany, bo byłem w pierwszej dziesiątce. To pokazuje, że się da i niedużo brakuje, aby wrócić na dobre tory - przyznał w rozmowie z "Eurosportem".

Skoczek wyjaśnił także, dlaczego jego skoki w konkursie nie były tak dobre, jak ten z serii próbnej. - Fajny był skok z drugiej serii. W pierwszej może trochę mnie "podgotowało". Wiedziałem, że skok z treningu był dobry, bardzo chciałem go powtórzyć i za bardzo się na tym skupiłem. Nie było już takiej rotacji i skok wyszedł za późno. Ten z drugiej serii okazał się podobny do mojego najlepszego - dodał.

Aleksander Zniszczoł poprawę formy zawdzięcza również zmianie kombinezonu, co sam przyznał. M.in. dzięki temu urosła jego prędkość na progu. - Jak dla mnie jest super. Krój jest super. Są jeszcze miejsca do doszlifowania, ale to już przy następnych konkursach - podsumował.

Polscy skoczkowie z Garmisch-Partenkirchen udadzą się do Innsbrucku. Już we wtorek 2 stycznia o 13:30 rozpoczną się kwalifikacje do zawodów w Austrii, a w środę 3 stycznia o tej samej godzinie odbędzie się trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni.