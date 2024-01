Ależ wieści z TCS. Gwiazda ma już dość. "Chciałbym wrócić do domu"

Halvor Egner Granerud przyjechał na Turniej Czterech Skoczni z nadzieją, że uda mu się powtórzyć wynik z zeszłego sezonu i wygrać cały cykl. Bardzo oddalił się od tego już po konkursie w Oberstdorfie, gdzie sensacyjnie odpadł już w pierwszej serii, przegrywając z Włochem Giovannim Bresadolą. W efekcie zajął bardzo odległe 48. miejsce.

Halvor Egner Granerud załamany po starcie TCS. "Czuję się pusty"

Później Norweg nie ukrywał, że był niezwykle rozczarowany tym, jak poszło mu na inaugurację zawodów. - To jeden z moich trudnych dni na skoczni. Nie mam dobrego wyjaśnienia. To dla mnie koniec Turnieju Czterech Skoczni - powiedział w rozmowie z "Dagsbladet". Tam ocenił, że jego skok "był trochę zbyt agresywny".

Równie mocno krytyczny wobec samego siebie Granerud był w wywiadzie dla norweskiej telewizji. - Czuję się po prostu pusty. Jak dotąd był to męczący sezon, a to (słaby występ w Oberstdorfie - red.) jest po prostu szalone. Chciałbym wrócić do domu i trenować - przyznał otwarcie.

Halvor Egner Granerud bez formy. Słaby występ w kwalifikacjach w Ga-Pa

Mimo tych deklaracji 27-latek kontynuuje rywalizację w TCS. W kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen nie było widać u niego znaczącej poprawy, skoczył na odległość 123 metrów i zajął dopiero 29. miejsce. W pierwszej serii będzie rywalizował w parze z Kamilem Stochem.

Noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen rozpocznie się o godzinie 14:00. Z kolei na 12:30 zaplanowano serię próbną. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.