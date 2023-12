Hitowi rywale Stocha i Żyły! Oto wszystkie pary KO w Ga-Pa

Premierowy konkurs TCS w Oberstdorfie zwyciężył w piątek Andreas Wellinger, który wyprzedził Ryoyu Kobayashiego oraz lidera PŚ Stefana Krafta. Reprezentant Niemiec nie powinien być jednak dopuszczony do zawodów, ponieważ w kwalifikacjach wystąpił w nieprzepisowym kombinezonie. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął dopiero 17. miejsce (skoczył 117 i 133 metry), dlatego kibice nie mieli zbyt dużo powodów do zadowolenia.

Fani wierzyli, że Polacy przełamią się w Garmisch-Partenkirchen. Po obu niedzielnych treningach potwierdziło się tylko, że są oni w ogromnym kryzysie. Dwukrotnie najlepszym z nich był niespodziewanie Aleksander Zniszczoł, który najpierw uplasował się na 22. pozycji, a następnie zajął 20. lokatę.

Znamy wszystkie pary konkursu głównego Garmisch-Partenkirchen. Fatalna sytuacja Żyły

W niedzielę 31 grudnia o godzinie 13:45 rozpoczęły się kwalifikacje do konkursu głównego. Na liście startowej znalazło się sześciu reprezentantów Polski: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz właśnie Zniszczoł, który rozpoczął skakanie. Najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który skoczył 131 metrów i zajął 22. miejsce Kwalifikacje wygrał za to Anze Lanisek (134 m), który wyprzedził Andreasa Wellingera (139 m).

Podczas kwalifikacji poznaliśmy 50 zawodników, którzy w 25 parach będą rywalizować w poniedziałek o awans do drugiej serii konkursowej. System KO, bo tak się nazywa sposób stosowany w TCS, polega na tym, że zwycięzcy par oraz pięciu "najlepszych przegranych" awansują do finałowego etapu. Najtrudniejsze zadanie czeka Piotra Żyłę, który szczęśliwie awansował do konkursu, ale zmierzy się właśnie ze zwycięzcą kwalifikacji. Niestety nie zobaczmy na skoczni za to Pawła Wąska (55.) oraz Macieja Kota, który uplasował się na... 51. lokacie.

Oto zestawienia 25 par konkursu głównego w Garmisch-Partenkirchen:

Anze Lanisek - Piotr Żyła

Kamil Stoch - Halvor Egner Granerud

Aleksander Zniszczoł - Niko Kytosaho

Johann Andre Forfang - Dawid Kubacki

A. Wellinger - D. Vassiliew

M. Fettner - L. Roth

M. Hayboeck - F. Cecon

T. Zajc - S. Ammann

S. Kraft - M. Hammann

P. Prevc - A. Aalto

M. Lindvik - A. Campregher

C. Schmid - G. Deschwanden

J. Kobayashi - D. Tande

R. Imhof - K. Sundal

P. Raimund - A. Aigro

S. Leyhe - R. Koudelka

G. Bresadola - V. Kalinczenko

A. Insam - K. Geiger

L. Kos - E. Belshaw

R. Kobayashi - E. Nousiainen

C. Aigner - J. Hoerl

D. Tschofenig - T. Frantz

R. Nikaido - N. Nakamura

F. Hoffmann - V. Foubert

P. Paschke - K. Valto

Niedzielny konkurs w Garmisch-Partenkirchen planowo ma rozpocząć się o godzinie 14:00, natomiast tuż przed nim odbędzie się seria próbna. Relacja tekstowa z tego wydarzenia dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE