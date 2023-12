Świetne wieści ws. Stocha. Tajner nie ma wątpliwości

Dla Kamila Stocha i całej polskiej kadry skoczków ten sezon jest najtrudniejszym od lat. Krótkie loty i niskie pozycje sprawiły, że po raz pierwszy od dawna kibice zasiedli do Turnieju Czterech Skoczni bez oczekiwań, że to biało-czerwoni odegrają pierwszoplanowe role w zawodach. 36-latek w Oberstdorfie zajął 17. miejsce i jest to jego najlepszy występ w tym sezonie. Choć forma skoczka z Zębu jest daleka od optymalnej, to zdaje się zwyżkować. Tak przynajmniej uważa Apoloniusz Tajner.

Tajner o formie Stocha. To dlatego skacze lepiej

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł na Sejm RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" skomentował występ trzykrotnego mistrza olimpijskiego. - Dotychczas w skokach Kamila brakowało przede wszystkim dobrej energii, mocy. To spowalniało odbicie i potęgowało błędy techniczne. A skoro Kamil po konkursie w Oberstdorfie powiedział o dobrej energii, to znaczy, że podczas skoku coraz lepiej czuje nogi, mniej spóźnia swoje skoki i to przekłada się na zdecydowanie lepsze odległości - zdiagnozował.

Stoch w drugiej serii poszybował 133 metry i dzięki temu przesunął się z 24. na 17. pozycję. Mimo to Tajner uważa, że lepsza także pozostawiała nieco do życzenia. - Ten drugi skok jeszcze nie był idealny, ale już na wysokim poziomie. Na pewno znacznie mniej spóźniony niż wcześniejsze. Po jego mowie ciała, radości po skoku, widać, że czuje, iż dobra forma zbliża się. Jest doświadczonym skoczkiem i wie, że jest na dobrej drodze do skakania na wysokim poziomie. Jestem pewny, że zbliżają się dobre momenty dla Kamila w tym sezonie - powiedział.

Teraz przed skoczkami noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Faworytów do zwycięstwa jest co najmniej kilku. W dobrej formie są Niemcy. Poza zwycięzcą z Oberstdorfu Andreasem Wellingerem w walce o czołowe lokaty powinni liczyć się także Karl Geiger, Pius Paschke i Stephan Leyhe. Dalekich lotów należy spodziewać się także ze strony Ryoyu Kobayashiego i Stefana Krafta - ta dwójka uzupełniła podium podczas pierwszych zawodów turnieju. Ze względu na słaby wynik Halvora Egnera Graneruda Norwegom pozostaje wiara w Mariusa Lindvika. "Czarnym koniem" może z kolei stać się Lovro Kos - sensacyjny zdobywca czwartego miejsca z Oberstdorfu.

Następnie uwaga kibiców przeniesie się do Austrii. Tam, w Innsbrucku i Bischofschofen, odbędzie się druga część turnieju. Wielki finał walki o złotego orła zaplanowany jest na 6 stycznia.