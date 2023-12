Przez ostatnie lata polscy kibice byli dosłownie rozpieszczeni wynikami naszych skoczków. Najpierw znanym na cały świat zawodnikiem stał się obecny prezes PZN Adam Małysz, następnie do czołówki wdarł się Kamil Stoch, później sukcesy odnosił również Piotr Żyła, a ostatnio liderem naszej kadry jest Dawid Kubacki. I choć skoki narciarskie w Polsce zawsze kojarzyły się z wysokim poziomem, to już niedługo może dojść to bolesnej zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Trefl Gdańsk wykonał krok w kieruku gry o TAURON Puchar Polski. Piotr Orczyk: Widać było nerwowość

"Skoki narciarskie w Polsce się kończą ". Stanowcza prognoza polskiego trenera

Były skoczek narciarski, a obecnie trener młodzieży w klubie LZS Sokół Szczyrk Przemysław Kantyka zdradził, że nadchodzą smutne czasy dla polskich kibiców. - Mam kontakt z wieloma trenerami przy okazji zawodów Orlen Cup. Ostatnio wspólnie - wręcz jednogłośnie - stwierdziliśmy, że skoki narciarskie w Polsce się kończą - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

- Ogromny problem to nabór dzieci. Oczywiście są pojedyncze kluby, które mają duże zainteresowanie, ale to nie jest to, co kiedyś. Dziś skacze o połowę mniej dzieciaków niż w moich czasach. Występuje ciągle tendencja spadkowa. My jako Sokół Szczyrk jeździmy, szukamy, dajemy ogłoszenia, które są czytane nawet w kościele, ale dzieciaki nie chcą przychodzić - kontynuował.

- Kiedyś trener mówił na wstępie, że jeśli komuś coś nie pasuje, to "do widzenia". Dziś z dziećmi obchodzimy się jak z jajkiem, aby nikt nie odszedł z klubu. Z rodzicami rozmawiamy bardzo delikatnie. Liczebność młodych skoczków jest tak mała, że nie możemy sobie pozwalać na odejścia... - oznajmił.

Jaki jest główny powód braku następców polskich skoczków? "Dziś dzieci są bardziej zasiedziałe"

Kantyka uważa, że dzieci są obecnie zbyt "głaskane" przez rodziców. Jego zdaniem jest to główny problem tego, że nie widać aktualnie następców Adama Małysza czy Kamila Stocha. - Na pewno dziś boją się bardziej. To jest jak w tym memie: kiedyś rodzice puszczali dziecko z górki na rowerze bez dodatkowych kółek, tak że mogło się przewrócić, ale miało się nauczyć. A teraz dziecko jedzie po płaskim, ma trzy dodatkowe kółka i z każdej strony ktoś je trzyma - przekazał.

- Wystarczy, że przewróci się raz, coś je zaboli i tego dziecka już nie ma w klubie. Rotacja jest bardzo duża. Jeśli było 200-300 dzieci, to oczywiście łatwiej znaleźć tam osobę z potencjałem. Do tego dziś dzieci są bardziej zasiedziałe, mają gorsze zdolności motoryczne. Mniej słuchają trenerów. (...) Dziś niektóre dzieci mają problem, aby skoczyć trzykrotnie. Przyjeżdżają i na dzień dobry mówią: trenerze, dziś tylko trzy skoki. A my mając tyle lat robiliśmy skocznie koło domu, wycinaliśmy medale z kartonu, a potem skakaliśmy po 20 razy, aż rodzice nie wołali do powrotu - kontynuował.

Na koniec zdradził, że powodem tak słabej frekwencji na treningach może być też infrastruktura. Mimo że w ostatnim czasie mocno się rozwinęliśmy, to nadal jest to zbyt słaby poziom. - Warunki są lepsze niż kiedyś, szczególnie w Zakopanem są dobre skocznie, ale też nie przesadzałbym. W Szczyrku czujemy się gorzej, z tym że mamy obiekty K40, K70 i K95, a nie mamy takich, na których małe dzieci mogą się rozwijać - podsumował.