Kraft zabrał głos ws. afery z Wellingerem. Jaśniej się nie da

Andreas Wellinger wygrał piątkowy konkurs w Oberstdorfie, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej w 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Tuż za nim uplasował się Ryoyu Kobayashi, a trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. Niewiele brakowało, a triumfator w ogóle nie mógłby wystąpić w tych zawodach. Całą sytuację skomentował właśnie lider PŚ.

Stefan Kraft komentuje aferę wokół Andreasa Wellingera. Nie ma wątpliwości

Tuż po zakończeniu konkursu wybuchła ogromna burza w mediach, ponieważ Wellinger powinien zostać zdyskwalifikowany już podczas kwalifikacji, a wszystko przez... dziurę w kombinezonie. - Gdyby tu był, a ja bym widział ten kombinezon, zostałby zdyskwalifikowany - powiedział, cytowany przez telewizję NRK Christian Kathol, inspektor FIS.

Błyskawicznie zdarzenie skomentował również sam zainteresowany. - To dlatego, że za bardzo świętowałem po skoku - przekazał. Następnego dnia głos zabrał za to Stefan Kraft. - To nie było takie ważne. Nie skoczył przez to nawet metra dalej. Dyskwalifikacja z powodu czegoś takiego byłaby krzywdząca - powiedział, cytowany przez "Kronen Zeitung". Ponadto pogratulował Niemcowi zwycięstwa. - Cieszę się z powodu Andiego! Czapki z głów, że udało mu się triumfować - dodał.

Austriak przyznał również, że jest zadowolony z trzeciego miejsca, ale podczas drugiego skoku (125 metrów) popełnił drobny błąd. "Trochę spóźniłem się przy wyjściu z progu, dlatego ta próba była nieco gorsza" - podsumował zawodnik, który w pierwszym skoku zaliczył 132,5 metra.

Następny konkurs TCS odbędzie się w poniedziałek 1 stycznia, kiedy zawodnicy będą rywalizować w Garmisch-Partenkirchen. Podczas niedzielnych kwalifikacji wyłonione zostaną za to pary pierwszej serii konkursowej.