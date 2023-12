Gwiazda skoków załamana. Nie ma wyjaśnienia. "To koniec"

Granerud niespodziewanie przegrał rywalizację z Giovannim Bresadolą w systemie KO i nie awansował do drugiej serii konkursu. Norweg skoczył zaledwie 105,5 metra i zajął 48. miejsce. To przekreśla jego szansę na powtórzenie wyniku z poprzedniego sezonu. Wówczas wygrał 3 z 4 konkursów TCS. Drugi był w Innsbrucku ustępując jedynie Dawidowi Kubackiemu. W ostatecznym rozrachunku zwyciężył w całym turnieju.

Granerud podsumował swój występ.

Norweg tego rezultatu nie powtórzy. Po piątkowych zawodach jeden z najlepszych skoczków ostatnich lat nie szczędził pod swoim adresem słów krytyki. - To jeden z moich ciężkich dni na skoczni. Nie mam dobrego wyjaśnienia. To dla mnie koniec Turnieju Czterech Skoczni - powiedział w rozmowie z "Dagsbladet".

- W tej chwili odczuwam ból - dodał dla nrk.no.

27-letni skoczek przyznał, że chętnie wróciłby do domu i potrenował. Wątpliwości nie mieli także eksperci skoków narciarskich w Norwegii. - To niestety porażka Halovra Egnera Graneruda. Wielka szkoda - powiedział Anders Jacobsen, zdobywca Kryształowej Kuli w 2007 roku.

Z ubiegłorocznej najlepszej trójki nie tylko on może być rozczarowany. Anze Lanisek zajął 18. miejsce, a Dawid Kubacki był 27.

Niespodziewanie największą nadzieją Norwegów staje się Marius Lindvik. W piątkowych zawodach zajął wysokie 5. miejsce. Teraz rywalizacja przenosi się do Garmisch-Partenkirchen. To drugi niemiecki konkurs podczas TCS. W drugiej części imprezy skoczkowie udadzą się do Austrii. Rywalizować będą w Innsbrucku i Bischofschofen.