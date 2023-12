Ten gest Stocha mówił wszystko. Ważny ruch Thurnbichlera. Tak zareagował na zmiany u Polaków

Po pierwszej serii w Oberstdorfie w obozie polskich skoczków znów trudno byłoby szukać radości z osiąganych wyników i progresu w skokach. Bo nie było go widać. Gdyby podczas Turnieju Czterech Skoczni nie używano systemu KO, to prawdopodobnie w drugiej serii wystąpiłby tylko Kamil Stoch. To zresztą paradoksalnie jedyny z Polaków, który awansował, choć przegrał w swojej parze, ze względu na zasadę o pięciu "szczęśliwych przegranych". Same skoki, choć oddawane w trudnych warunkach, były krótkie i bez wyraźnej poprawy w technice, przynajmniej widocznej dla kogoś spoza sztabu Polaków. Druga seria zmieniła jednak wiele.

I może nie widać tego po wynikach, bo ktoś, kto nie śledził konkursu, spojrzy na nie i powie, że Polacy znów spisali się słabo, są tylko w drugiej i trzeciej dziesiątce stawki - Kamil Stoch na 17., Dawid Kubacki na 27., a Piotr Żyła na 28. miejscu. Gdy spojrzy się jednak na same skoki, choć tym razem oddawane w warunkach niemal najlepszych w trakcie całych zawodów, były już dużo lepsze. Te Kubackiego i Żyły były podobne jak ten Stocha, ale przesunąć się bliżej kolegi z kadry w klasyfikacji nie pomogły im spore straty z pierwszej rundy.

Warunki "pozwoliły polatać" Polakom. Ale nie tylko one. Takiego gestu u Stocha nie było od dawna

Zawodnicy, gdy przyszli do dziennikarzy zapytani o swoje lepsze skoki w drugiej serii, zgodnie najpierw mówili o dobrych warunkach, które "pozwoliły im polatać". Dopiero potem wspomnieli, że to nie wszystko, zdradzając, co zadziałało lepiej w technice. - W pierwszej serii miałem trudne warunki, ale to też nie był dobry skok. Było zaczęte trochę od góry, trochę późno i brakowało energii. W drugim skoku było już dużo fajniej. Czułem po prostu, że ta energia była, że próg oddał, pojawił się też opór pod nartami, który pozwolił ten skok trochę wyciągnąć - opisał Dawid Kubacki. Wspomniał też, z czym ma obecnie największy problem. - Chodzi o próg, czyli, żeby zacząć odbicie od nogi i żeby pojawiła się odpowiednia rotacja w przejściu do lotu. Większość poprzednich skoków była taka, że góra wyprzedzała nogi, była szybsza od nich w trakcie wybicia. Wtedy wytraca się tą energię i próg nie oddaje - wskazał.

- Ciąga miałem. Nie tylko, ale co tu dużo mówić? Ten drugi skok wyszedł taki treningowy, bo co zrobić? Przyjechałem tu walczyć. Jak nie idzie, to jest się tym przybitym, a jak nie poszło już tak, że nie poszło, to było śmieszne. No i trochę było lepiej w drugiej serii. Ale na spokojnie - mówił za to w swoim stylu Piotr Żyła. - Fajnie byłoby zacząć skakać już do tej najlepszej piętnastki, bo to by było już tak spoko, ale nie napalam się na to, tylko koncentruję się na swojej robocie i najprostszymi sposobami próbuję to zrobić, chociaż dzisiaj to trochę może przekomplikowałem. Ja tak czasem mam - dodał.

- Skoki z pierwszej i drugiej serii były podobne, ale ten drugi był trochę mniej spóźniony - wskazał Kamil Stoch. - W końcu to jest taka nagroda za pracę, którą się wykonało. Takich nagród potrzeba więcej, żeby zbudować pewny grunt, bazę, z której można ruszyć dalej. To był dobry dzień. Starałem się zaufać samemu sobie, mniej kontrolować to, co robię, mniej chcieć zrobić wszystko idealnie. Z drugiej strony trzeba było włożyć w to więcej energii i skupić się tylko na jednym elemencie - tłumaczył Polak. Po finałowym skoku zacisnął pięści i szeroko się uśmiechał. Takich obrazków u Stocha nie było od dawna. - To nie ulga, a satysfakcja - śmiał się później skoczek.

Thurnbichler zmienił podejście. W przerwie poszedł motywować skoczków

Na ten sam aspekt, radość swoich skoczków, zwrócił uwagę także Thomas Thurnbichler. - Ich cieszynki po skokach bardzo mnie cieszyły. Te skoki z finałowej serii to coś, co może pozwolić im nabrać rozpędu, złapać dobry moment - mówił trener polskiej kadry. - Widziałem różnicę w technice skoków już w pierwszej serii. Jednak, gdy patrzę na prędkości na progu, to mam wrażenie, że może było za mało przedskoczków, bo Dawid Kubacki i Piotr Żyła byli o kilometr na godzinę na progu wolniejsi niż w serii próbnej, choć skakali z wyższej belki. Były też trudne warunki, wiatr z tyłu był zdradliwy. W drugiej serii trafili już na znacznie lepsze warunki i mogli się poprawić. To sprawia, że po wszystkim myślę pozytywnie - przekazał Austriak.

Pierwsza myśl po aż trzech zawodnikach znacznie poprawiających swoje wyniki w drugiej serii? Że może głowa puściła. Bo skoro wcześniej mieli się "napalać" na dobre rezultaty po pojedynczych dobrych skokach, to gdy szans na świetny wynik już nie było, bo po pierwszej serii Polacy byli w samej końcówce stawki, to teraz nie nakładali już na siebie presji. Piotr Żyła przyznał, że trochę tak było, Dawid Kubacki i Kamil Stoch przekonywali, że o wiele więcej w tych skokach ich pracy nad drobnymi elementami. - W przerwie pomiędzy skokami starałem się ich zmotywować. Próbowałem powiedzieć im, co mają zrobić i pokazali, że potrafią to przełożyć na skocznię. Kiedy z nimi rozmawiam, staram się skupić na jednym zadaniu, które mają mieć do wykonania. Do tego ich motywuję, bo to w sumie jedyne, co mogę zrobić. Wiem, że po swoich skokach i słabszych wynikach często nie są zadowoleni, ale zawsze trzeba dać im odpowiednie wsparcie - ocenił Thomas Thurnbichler.

I okazuje się, że szkoleniowiec zmienił nieco swoje podejście do kwestii używania zawodów jako treningu. Takie założenie nakreślił przed startem Turnieju Czterech Skoczni. To, że zawodnikom trudno było się go trzymać, najlepiej widać było po Macieju Kocie czy Aleksandrze Zniszczole. Pierwszy w czwartek, a drugi w piątek wskazywali, że utrzymanie koncentracji tylko na tym, co mają zrobić w skoku, jest bardzo trudne, lub nawet niemożliwe. Że to bardzo ogranicza ich we własnym skakaniu, a przez to czasem powoduje, że prezentują się gorzej.

- Podejście to nadal myślenie o wszystkich skokach treningowo. Ale tutaj chciałem dać zawodnikom więcej miejsca na emocje. Żeby dostali dodatkowego kopa dzięki tej atmosferze i samej specyfice Turnieju. To może być dobry kierunek, oczywiście. Jednak na początku podobne podejście powodowało, że wkładali w skoki zbyt wiele, to ich dławiło. Musiałem ich wtedy uspokajać. Teraz widzę, że technika wygląda lepiej, więc można dołożyć emocji. Zawsze chodzi o wymieszanie kilku czynników. To może się różnić także ze skoczka na skoczka. Dlatego zadaniem trenerów jest to, żeby odpowiednio do tego podejść. I w drugiej serii wszystko zadziałało naprawdę dobrze - wyjaśnił Thomas Thurnbichler.

Trener wskazał na duży problem Polaków. To tam odjechali im rywale

Thurnbichler już w dłuższej rozmowie ze Sport.pl przywoływał spory i niestety wciąż nieznikający problem polskich skoczków: prędkości najazdowe. Teraz tylko podkreślił, że to element, w którym rywale odstają i tworzą przewagę. - W zeszłym roku mieliśmy jedne z najlepszych. Teraz widać, że Niemcy, Szwajcarzy, czy Austriacy są przed nami. Oni świetnie poradzili sobie z kwestią wykluczenia smarów na bazie fluoru, bo dobrze współpracują z sekcjami narciarstwa alpejskiego, a tam dużo się zmienia i testuje pod tym kątem. Oni z tego naprawdę korzystają. Musimy ich dogonić i będziemy się starali to zrobić - zapewnił Austriak.

Być może to jeden z tematów, którym sztab będzie musiał się zająć w szerszej perspektywie. Ta bliższa, skupiona na działaniach podczas Turnieju Czterech Skoczni, obejmuje dalszą pracę nad tym, co założyli sobie trenerzy i zawodnicy. Dobrze, że widać, jak Thurnbichler potrafi dostosować swoje podejście zarówno do potrzeb skoczków, jak i tego, co dzieje się w ich skokach. Wcześniej często albo zbyt sztywno trzymał się własnych przemyśleń, albo ulegał i w pełni polegał na wizji zawodników. Takie rozwiązania często nie okazują się tymi właściwymi. Sam szkoleniowiec ciągle powtarza, że to musi być "mix" spojrzeń i filozofii pracy.

Teraz czas na ustabilizowanie lepszego poziomu skoków i wykluczania błędów, które w nich się pojawiały. Jeśli uda się to zrobić, kolejne kroki - zapewne dotyczące poprawy detali - powoli mogłyby przybliżać ich do czołówki. O tym na razie nie ma jednak co myśleć. Dobrze, że te dwa dni w Oberstdorfie kończą się pozytywnie, ale ich ogólny obraz - wielu powiedziałoby, że nędzy i rozpaczy - każe zachowywać czujność, bo takie pojedyncze lepsze skoki już się Polakom tej zimy zdarzały. Rzecz w tym, żeby znaleźć w nich powtarzalność.

To zapewne cel na kolejne konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Wygląda na to, że wszystkie dla każdego z zawodników obecnych w Oberstdorfie. Thurnbichler nie planuje bowiem zmian w składzie. - Na ten moment nie mam takich planów. Myślę, że do końca Turnieju będą skakać zawodnicy, których mieliśmy tu. Drugi zespół (Thurnbichlerowi chodzi o kadrę B, ale już nie pierwszy raz unika nazywania tak tej grupy - red.) też musi złapać trochę pewności siebie w konkursach. Czasem wskakiwali do najlepszej dziesiątki. W Pucharze Kontynentalnym pojadą teraz na skocznię, którą dobrze znają po treningach, do Garmisch-Partenkirchen. Wtedy skakali tam dobrze, więc liczę, że teraz zaprezentują się tak samo. Potem mamy konkursy w Polsce z narodową kwotą, po których będziemy wiedzieli, jak wygląda układ i hierarchia zawodników. Zobaczymy czarno na białym, kto jest najlepszy i to z takimi skoczkami będziemy dalej startować - zapowiedział Thomas Thurnbichler.

Na razie Polaków czeka regeneracja, a w sobotę rano aktywacja mięśni i zapewne testy siłowe. Po południu przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie czeka ich drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni. W niedzielę odbędą się treningi i kwalifikacje, a konkurs zaplanowano na poniedziałek, już w 2024 roku.