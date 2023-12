Norwegowie w szoku! Katastrofa Graneruda. "To koniec"

Halvor Egner Granerud i Dawid Kubacki w zeszłym roku toczyli wyrównaną rywalizację o triumf końcowy w Turnieju Czterech Skoczni. Ostatecznie górą był Norweg, który tym samym w bieżącym sezonie miał bronić triumfu i Złotego Orła. Miał, bo już pierwszy konkurs zweryfikował skoczka.

Halvor Egner Granerud i jego katastrofa. Szok. "Nie mam wytłumaczenia"

105,5 metra - tyle uzyskał Granerud w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie. 27-latek skoczył jeszcze krócej niż jego rywal Giovanni Bresadola i pożegnał się z zawodami. Był to szok nie tylko dla zawodnika i sztabu, ale też norweskich kibiców.

Po swojej próbie obrońca tytułu był niezwykle przygnębiony. Pytany przez dziennikarzy "Dagbladetu" o to, co stało się na skoczni, nie wiedział, co powiedzieć. - Nie mam dobrego wytłumaczenia. Musiałem być zbyt agresywny w powietrzu - skomentował na gorąco.

- To jeden z najtrudniejszych moich dni na skoczni. Dla mnie to koniec, bo szansa na obronę tytułu uciekła. Zostały trzy konkursy i muszę potraktować je, jak zwykłe konkursy Pucharu Świata - dodał.

Skoczek został również zapytany o to, co zamierza zrobić po powrocie do hotelu. - Ściągnę filmik ze skoku i zobaczę, jak to wyglądało. Wtedy będę miał wyraźniejszy obraz siebie - przyznał.

Andreas Wellinger wygrał konkurs w Oberstdorfie w ramach Turnieju Czterech Skoczni, a w decydującej fazie wyprzedził Ryoyu Kobayashiego oraz Stefana Krafta. Z polskiego punktu widzenia najbardziej cieszy występ Kamila Stocha, który awansował o siedem pozycji i zanotował najlepszy wynik w sezonie. A co jest też równie istotne - na twarzy naszego mistrza znów pojawił się szeroki uśmiech. Polak zajął 17. miejsce. Kolejne zawody odbędą się już w 2024 roku - 1 stycznia skoczkowie będą rywalizować w Garmisch-Partenkirchen.