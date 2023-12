Sceny w Oberstdorfie! Niemcy świętują. Stoch najlepiej w tym sezonie

W Oberstdorfie rozpoczyna się 72. edycja Turnieju Czterech Skoczni. To może być pierwsza edycja od dawna, w której głównych ról nie będą odgrywać Polacy. Kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie wygrał Andreas Wellinger, natomiast najlepszy wynik wśród biało-czerwonych uzyskał Piotr Żyła, który zajął 26. miejsce. Zdaniem ekspertów czarnym koniem turnieju może okazać się Niemiec Pius Paschke, ale poza nim w gronie faworytów wymienia się Stefana Krafta, Ryoyu Kobayashiego czy Karla Geigera.

Jak wyglądały pary z udziałem Polaków w pierwszej serii? Otóż następująco:

Ryoyu Kobayashi - Paweł Wąsek

Tate Frantz - Piotr Żyła

Kilian Peier - Dawid Kubacki

Stephan Leyhe - Aleksander Zniszczoł

Manuel Fettner - Maciej Kot

Lovro Kos - Kamil Stoch

Serię próbną, tuż przed konkursem wygrał Jan Hoerl, wyprzedzając Stefana Krafta i Manuela Fettnera. Najlepszy wynik wśród Polaków miał Kamil Stoch, który po skoku na odległość 120 m zajął 19. miejsce.

Trzech Polaków w drugiej serii. Wielki dramat Graneruda

Pierwszą serię rozpoczęły dwie pary z Polakami. Zarówno Żyła (113 m), jak i Kubacki (112 m) wywalczyli awans do drugiej serii, pokonując w parach Frantza oraz Peiera. Zgodnie z przewidywaniami, Wąsek (118 m), Kot (105 m) i Zniszczoł (114,5 m) zakończyli udział już w pierwszej serii i finalnie nie zdołali pokonać Kobayashiego, Leyhe oraz Fettnera. Do samego końca toczyła się walka o to, czy Stoch mimo porażki z Kosem w parze dostanie się do serii finałowej jako tzw. szczęśliwy przegrany, ale cel ostatecznie został osiągnięty. Stoch zajął 24. miejsce, Kubacki był 28., a Żyła - 29.

Zdecydowanie największą sensacją było odpadnięcie Graneruda w pierwszej serii. Norweg skoczył 105,5 m i przegrał w swojej parze z Giovannim Bresadolą. Tym samym Granerud znacznie skomplikował sobie kwestię ewentualnej obrony tytułu. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji Halvor wygrał trzy z czterech konkursów - nie wygrał tylko w Innsbrucku.

Pierwszą serię jako lider zakończył Wellinger, który skoczył aż 139,5 m. "Przeskoczył skocznię" - krzyczeli komentatorzy Eurosportu. Tuż za nim znalazł się Kobayashi (134,5 m), Kraft (132,5 m) czy Geiger (133,5 m).

Wrócił uśmiech na twarz Stocha. Wellinger wygrywa pierwszy konkurs

Na początku drugiej serii widzieliśmy kilka skoków powyżej 130. metra, gdzie skoczkowie korzystali ze sprzyjających warunków na skoczni. W tym gronie pojawili się też Polacy - Kubacki skoczył 130 m, Żyła uzyskał 132,5 m, a Stoch miał 133 m. Ostatecznie Kubacki i Żyła poprawili swoje pozycje względem wyniku z pierwszej serii o jedno miejsce (Kubacki 27., Żyła 28.), natomiast Stoch awansował o siedem pozycji. Po drugim skoku Stocha było widać, że powoli wraca do formy, a przede wszystkim wróciła radość ze skakania i pojawił się uśmiech na jego twarzy. To też najlepszy wynik Stocha w sezonie.

Ostatecznie nie doszło do roszad w czołowej trójce w drugiej serii. Konkurs wygrał Wellinger, tuż przed Kobayashim i Kraftem. Najdalszą odległość w drugiej serii uzyskał Lovro Kos, który skoczył 139,5 m i awansował o dziewięć pozycji - z 13. na 4. Czołową dziesiątkę uzupełnili Marius Lindvik, Philipp Raimund, Karl Geiger, Jan Hoerl, Peter Prevc i Michael Hayboeck.

Wyniki konkursu TCS w Oberstdorfie: