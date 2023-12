Fatalne prognozy dla Polaków Oberstdorfie. Seria próbna pokazała skalę dramatu

Po kilkunastu dniach przerwy skoczkowie narciarscy wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. W czwartek 28 grudnia odbyły się treningi i kwalifikacje do piątkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Niestety Biało-Czerwoni nie dali powodów do optymizmu - najlepszy z nich Piotr Żyła zajął 26. lokatę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia swój występ w Engelbergu: Mimo błędów skoki były płynne

Kamil Stoch najlepszy z Polaków. Trening nie zachwycił

W piątek w serii próbnej przed konkursem głównym również nie było najlepiej. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Kamil Stoch, który skoczył 120 metrów i uplasował się na 19. miejscu. O dwie dziesiąte punktu przegrał ze swoim rywalem w parze KO - Lovro Kosem. Stoch byłby jedynym Polakiem w drugiej serii, gdyby wyniki z serii próbnej powtórzyły się w konkursie.

119 metrów uzyskał Maciej Kot i był drugim najlepszym z Biało-Czerwonych (26. miejsce). Jego rywal Manuel Fettner poleciał jednak 11 metrów dalej i to on będzie również faworytem w parze w I serii konkursowej. Dawid Kubacki uzyskał 116, a Piotr Żyła 117 metrów. Aleksander Zniszczoł spisał się jeszcze słabiej i po skoku na 114,5 metra był 35. Paweł Wąsek uzyskał 112,5 metra i zajął 41. miejsce.

Zwycięzcą serii próbnej został Jan Hoerl. W czołowej trójce uplasowali się także Stefan Kraft i Manuel Fettner.

Wyniki serii próbnej przed konkursem w Oberstdorfie:

1. Jan Hoerl - 131,5 m, 96,1 pkt

2. Stefan Kraft - 133,5 m, 95,8 pkt

3. Manuel Fettner - 130 m, 92,4 pkt

...

19. Kamil Stoch - 120 m, 76 pkt

26. Maciej Kot - 119 m, 69,4 pkt

29. Dawid Kubacki - 116 m, 66,7 pkt

30. Piotr Żyła - 117 m, 65,8 pkt

35. Aleksander Zniszczoł - 114,5 m, 62,3 pkt

41. Paweł Wąsek - 112,5 m, 56,7 pkt

Przypomnijmy, że podczas Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja odbywa się w parach KO. Do drugiej serii awansuje 25 najlepszych zawodników z każdej z par oraz pięciu tzw. lucky loserów z najlepszymi wynikami. Rywalami Polaków będą Lovro Kos (w parze z Kamilem Stochem), Tate Frantz (z Piotrem Żyłą), Manuel Fettner (z Maciejem Kotem), Killian Peier (z Dawidem Kubackim), Stephan Leyhe (w parze z Aleksandrem Zniszczołem) oraz Ryoyu Kobayashi (Paweł Wąsek). Początek konkursu głównego o 17:15. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.