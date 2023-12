Czwartkowe kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie były pierwszym akcentem TCS, ale nie takim, który dobrze będą wspominać Polacy. Najlepszy z nich, Piotr Żyła, zajął dopiero 26. miejsce. Podczas Turnieju zawodnicy w pierwszej serii rywalizują w systemie KO, który dobiera ich w pary (25. z 26., 24. z 27. i tak dalej) - zwycięzcy awansują do serii finałowej, a spośród tych, którzy okazali się gorsi od swoich rywali, udział w niej weźmie tylko piątka "szczęśliwych przegranych".

REKLAMA

Wszyscy Polacy w piątek będą rywalizować z zawodnikami, którzy są teoretycznie lepsi, a przynajmniej lepiej spisali się od nich w kwalifikacjach. O ocenę szans polskich skoczków na awans do drugiej serii pierwszych zawodów Turnieju poprosiliśmy legendę niemieckich skoków, a obecnie eksperta Eurosportu, Martina Schmitta.

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia swój występ w Engelbergu: Mimo błędów skoki były płynne

25. Tate Franz - 26. Piotr Żyła. Typ Martina Schmitta: 70:30 dla Żyły

Amerykanin Tate Franz (po lewej) w piątek będzie rywalizował z Piotrem Żyłą (po prawej) w parze systemu KO podczas pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie Screen Player

Schmitt wskazał na pewne zwycięstwo Żyły, choć w kwalifikacjach po skoku o cztery metry dłuższym od Polaka nieco lepiej zaprezentował się 18-letni Amerykanin Tate Frantz. - Piotr ma problemy, to jasne, musi znaleźć odpowiednią pewność siebie w technice swoich skoków. To ważne, że możesz po prostu dać sobie polecieć. Cała polska kadra jest jednak w procesie pracy nad tym wszystkim, także Piotrek. Musi sobie zaufać i starać się wypaść, jak najlepiej. W Oberstdorfie dostanie się do drugiej serii i oby to był jego dobry start Turnieju Czterech Skoczni - ocenia Niemiec.

24. Killian Peier - 27. Dawid Kubacki. Typ Martina Schmitta: wygrana Kubackiego

Killian Peier (z lewej) zmierzy się z Dawidem Kubackim (po prawej) w parze systemu KO w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie Screen Player

- Dawid jest tak doświadczonym zawodnikiem, że może się nastawić na konkurs - uważa Schmitt. - Może nie jest na najlepszym poziomie pod względem fizycznym - był chory w trakcie świąt, a także na początku sezonu i stracił trochę dni, które mógł poświęcić na trening lub regenerację. Jest daleki od swojej najlepszej formy, ale w takich zawodach, ze świetną atmosferą i niewielką presją, nie ma wiele do stracenia. Może na tym tylko skorzystać. Wierzę, że stać go na wynik w czołowej dwudziestce pierwszego konkursu Turnieju - ocenia niemiecki skoczek, który w swojej karierze wygrał cztery konkursy TCS, w tym aż trzy w Oberstdorfie - od 1998 do 2000 roku.

15. Manuel Fettner - 36. Maciej Kot. Typ Martina Schmitta: 70:30 dla Fettnera

Manuel Fettner (z lewej) zmierzy się z Maciejem Kotem (po prawej) w parze systemu KO w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie Screen Player

Pojedynek weteranów według Schmitta ma tylko jednego faworyta. - Manuel Fettner zdecydowanie wygra. Jest doświadczony, ma wciąż wiele energii i świeżości, jest silny fizycznie. Świetnie wie, jak skakać na tej skoczni. Przepraszam, Maciek, ale stawiam na twojego austriackiego rywala - wskazuje dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli za klasyfikację generalną Pucharu Świata.

14. Lovro Kos - 37. Kamil Stoch. Typ Martina Schmitta: 80:20 dla Kosa

Lovro Kos (po lewej) zmierzy się z Kamilem Stochem (z prawej) w parze systemu KO w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie Screen Player

Dla Kamila Stocha Schmitt ma bardzo brutalną diagnozę. - To trudna para dla Kamila. Lovro Kos skacze świetnie, bardzo dobrze spisywał się w Engelbergu, czy na mistrzostwach Słowenii. Ma bardzo stabilną formę. Przepraszam Kamila, dla niego ten konkurs może być bardzo trudny. Ale powiem, że wejdzie do drugiej serii jako "lucky loser" - przewiduje ekspert Eurosportu.

- W kwalifikacjach Lovro popełnił błąd przy wyjściu z progu. Jego prawa narta nie pojawiła się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. I tak jest w świetnej formie i pomimo tego błędu zajął czternastą pozycję. Trener Robert Hrgota jest pewny jego wygranej w parze i dobrego wyniku w konkursie. Jest przekonany, że wszyscy Słoweńcy będą punktować - zadowolony jest przede wszystkim z Petera Prevca i faktu, że teraz bardzo cieszy się swoimi skokami - relacjonuje nam dziennikarz słoweńskiego radia Val 202, Bostjan Rebersak.

12. Stephan Leyhe - 39. Aleksander Zniszczoł. Typ Martina Schmitta: 70:30 dla Leyhe

Stephan Leyhe (z lewej) zmierzy się z Aleksandrem Zniszczołem (po prawej) w parze systemu KO w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie Screen Player

Stephan Leyhe utrzymuje stabilną formę, choć nie jest już tak silny jak na początku sezonu, gdy nawet stanął na podium w Ruce, ale za rywala ma Aleksandra Zniszczoła, który dopiero wrócił do składu na Puchar Świata, a wcześniej skakał na wysokim poziomie w Pucharze Kontynentalnym. - To jednak nie to samo co PŚ. To nieco inne skakanie z nieco mniejszymi prędkościami najazdowymi. Olek może skoczyć lepiej niż w kwalifikacjach, ale Stephan jest w naprawdę dobrej formie i go pokona - twierdzi Schmitt.

8. Ryoyu Kobayashi - 43. Paweł Wąsek. Typ Martina Schmitta: 95:5 dla Kobayashiego

Ryoyu Kobayashi (z lewej) zmierzy się z Pawłem Wąskiem (po prawej) w parze systemu KO w pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie Screen Player

- Ryoyu jest dla mnie jednym z największych faworytów, żeby wygrać cały Turniej, więc nie mam wątpliwości, że wygra z Pawłem. Nie dam mu jednak 100 procent szans, bo w skokach wiele może się zdarzyć, więc Paweł ma swoje pięć procent - ocenia Schmitt.

Choć w wypowiedziach Schmitta w stosunku do polskich skoczków przewijało się głównie słowo "przepraszam", gdy musiał dość ostro, ale i realnie, ocenić ich szanse na dobry występ w pierwszych zawodach 72. TCS, liczymy na to, że w piątek zobaczymy choć promyk nadziei w skokach zawodników trenera Thomasa Thurnbichlera. Konkurs w Oberstdorfie poprzedzi seria próbna, która rozpocznie się o godz. 15.45. Start zawodów o 17.15. Transmisje w TVN, Eurosporcie i Playerze, a relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.