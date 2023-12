Zakład przed TCS. Polski dziennikarz idzie na całość. "Golę się na łyso" [WIDEO]

Obrońcą tytułu TCS z ubiegłego roku jest Norweg Halvor Egner Granerud, który jednak dość słabo spisuje się w tym sezonie. Drugie miejsce zajął wówczas Dawid Kubacki, natomiast trzecie Anze Lanisek. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że Kubacki czy inny z Polaków będzie w stanie wskoczyć na podium. Najwyżej sklasyfikowanym w "generalce" zawodnikiem jest Piotr Żyła, który zajmuje dopiero 22. miejsce.

Kuriozalny zakład dziennikarzy przed rozpoczęciem TCS. "Chcę mieć emocje"

Nie ma wątpliwości, że faworytami są Austriacy oraz Niemcy. Doskonałą formą w tym sezonie imponuje lider PŚ Stefan Kraft, który wygrał aż pięć spośród ośmiu dotychczasowych konkursów. Ponadto świetnie prezentują się również nasi sąsiedzi: Andreas Wellinger, Pius Paschke czy Karl Geiger.

Dziennikarz Michał Korościel wpadł na pomysł podczas jednego z programów na żywo i zaproponował koledze po fachu zakład. - To będzie gruby zakład. Chcę mieć emocje, bo w tym roku nie będzie emocji w związku z Polakami. Jeżeli Niemiec nie wygra, to ja się golę na łyso. Ale jeżeli wygra, to ty się farbujesz na blond - powiedział. Długo na odpowiedź nie musiał czekać. - Wchodzę - potwierdził Marcin Kuźbicki, a zakład przeciął będący również w studiu TVN trener Maciej Maciusiak.

72. edycja Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się już w piątek 29 grudnia o godzinie 17:15 na skoczni w Oberstdorfie. Przed rozpoczęciem sezonu marka Orlen została sponsorem tytularnym tego obiektu, dlatego skoczkowie oficjalnie będą rywalizować na Orlen Arena Oberstdorf Allgaeu.

Podczas czwartkowych kwalifikacji bardzo słabo spisali się Polacy, choć cała szóstka wywalczyła awans do konkursu głównego. Znamy również rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w parach. Najtrudniejsze zadanie czeka Pawła Wąska.