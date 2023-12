Polscy skoczkowie od czwartkowych kwalifikacji rozpoczęli występ w 72. Turnieju Czterech Skoczni. Prestiżowa impreza rozgrywana na przełomie roku potrwa jak zwykle do 6 stycznia. Najlepsi zawodnicy świata zmierzą się kolejno na skoczniach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Polskę reprezentują: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. Cała szósta w komplecie awansowała do piątkowych zawodów.

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Kto wygra Turniej Czterech Skoczni? Dziś pierwszy konkurs i niepokój w polskiej kadrze

Rok temu Turniej Czterech Skoczni był dla nas szczególnie interesujący. A to dlatego, że Dawid Kubacki do końca walczył o zwycięstwo w całym cyklu z Halvorem Egnerem Granerudem. Ostatecznie triumfował Norweg, a Polak był drugi. Nasi zawodnicy najlepsi byli za to trzy i cztery lata temu. Wówczas Złotego Orła odbierali odpowiednio Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dziś zwycięstwo któregoś z nich byłoby jednak ogromną sensacją.

Nasi zawodnicy od początku sezonu radzą sobie bardzo słabo. Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sklasyfikowany jest Piotr Żyła. Zajmuje dopiero 22. miejsce. Tuż za nim plasuje się Kubacki. Słabość naszej kadry potwierdziły również kwalifikacje. Choć przeszli przez nie wszyscy Biało-Czerwoni, to zajęli miejsca w drugiej połowie stawki i w rozgrywanej systemem KO I serii zmierzą z teoretycznie wyżej rozstawionymi rywalami. O tym, na kogo trafią, pisaliśmy na Sport.pl.

Faworytów konkursu w Oberstdorfie oraz całego turnieju jest kilku. Za największego uchodzi Stefan Kraft - triumfator tych zmagań z sezonu 2014/2015 oraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Duże szanse mają też Niemcy - zwycięzca kwalifikacji Andreas Wellinger oraz drugi w nich Karl Geiger. Nie można także skreślać Ryoyu Kobayashiego, który w przeszłości dwukrotnie odbierał Złotego Orła. W czwartek wygrał dwa treningi.

Turniej Czterech Skoczni. O której i gdzie oglądać skoki narciarskie w Oberstdorfie? [TRANSMISJA, NA ŻYWO, WYNIKI]

Pierwszy konkurs w ramach 72. Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się w piątek 29 grudnia o godz. 17:15. Transmisję zmagań będzie można obejrzeć na kanałach TVN oraz Eurosport 1, a także w Eurosporcie Extra w płatnym serwisie internetowym Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnych wyników na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.