Już w piątek rusza pierwszy konkurs 72. Turnieju Czterech Skoczni. Tradycyjnie zawody rozpoczną się w niemieckim Oberstdorfie. Kto okaże się najlepszy w tej prestiżowej imprezie? Nasi rozmówcy wskazują przede wszystkim na nazwisko jednego skoczka, choć nie wykluczają też niespodzianek.

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Kto wygra Turniej Czterech Skoczni?

- Z mojego punktu widzenia faworytem jest Stefan Kraft, choć nie jestem pewien, czy aż tak wyraźnym, jak to wyglądało przez ostatnie tygodnie. Każdy kibic skoków wie, że Garmisch-Partenkirchen nie jest jego ulubioną skocznią - mówi nam niemiecki dziennikarz Marco Ries z portalu Skispringen.com.

Kraft to aktualny lider Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrywał w tym sezonie zawody w Ruce (dwa razy), Lillehammer (dwa razy) i raz w Engelbergu ostatnio.

Ries dodaje: "Poza tym Niemcy są całkiem mocni - zwłaszcza Andreas Wellinger wydaje się być stabilny, nawet jeśli nie doczekał się w tym sezonie jeszcze zwycięstwa w konkursie w przeciwieństwie do Karla Geigera i Piusa Paschke. Ale poza nim widzę także szanse dla Ryoyu Kobayashiego, Anze Laniska i być może Mariusa Lindvika."

Uwaga na Piusa Paschke i Ryoyu Kobayashiego

Wellinger to wicelider PŚ, a w sezonie 2017/2018 był drugi w TCS. Dziennikarz Luis Holuch współpracujący m.in. z portalem Sport.de zwraca uwagę na dwa inne nazwiska. - Spośród Niemców naprawdę trudno wybrać tylko jednego, ponieważ Andreas Wellinger, Pius Paschke i Karl Geiger mieli już swoje momenty w tym sezonie. Paschke jest z pewnością największą niespodzianką (trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - przyp.red.) - mówi nam Holuch.

33-letni Paschke nie osiągał dotychczas spektakularnych wyników indywidualnych. To drużynowy mistrz świata z Oberstdorfu 2021 czy wicemistrz świata w lotach w drużynie z Planicy 2020. W Turnieju Czterech Skoczni nigdy nie kończył rywalizacji wyżej niż na 20. pozycji w generalce.

- Paschke jest dla mnie zawodnikiem, którego towarzyszyć będzie najmniejsza presja, bo przekroczył już wszelkie oczekiwania, jakie przed nim stawiano. Z tego powodu może być groźny. Moim zdaniem najwygodniejszą pozycję do ataku ma jednak Ryoyu Kobayashi. Mało kto o nim mówi, a wie, jak skakać na tym turnieju. To może być cichy faworyt - dodaje Holuch.

Turniej z tradycjami, ale i mniejszą liczbą skoczków

Japończyk jest obecnie szósty klasyfikacji PŚ. Wygrał zawody niemiecko-austriackie dwa razy: w sezonie 2018/2019 i 2021/2022. A jak Niemcy patrzą dziś na turniej rozgrywany tradycyjnie na przełomie roku?

- Myślę, że to nadal prestiżowe zawody - szczególnie w tym sezonie, gdy najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu skoków są jeszcze tylko mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Z mojego punktu widzenia turniej jest najważniejszym wydarzeniem każdej zimy. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło, ale może jest to coś wyjątkowego tylko dla nas Niemców. Tutaj wszyscy łączą skoki narciarskie z Turniejem Czterech Skoczni - mówi Marco Ries.

Luis Holuch patrzy podobnie, choć dostrzega problemy. - Jeśli chodzi o status turnieju, to myślę, że nigdy nie straci swojej magii. To taka tradycja w skokach i ma swój własny klimat. Chociaż to bardzo słodko-gorzkie uczucie widzieć tak małą liczbę zawodników przystępujących do kwalifikacji, co sprawia, że trochę tracą na znaczeniu - mówi niemiecki dziennikarz.

W czwartkowych kwalifikacjach do zawodów w Oberstdorfie wzięło udział tylko 58 skoczków. Przykładowo 10 lat temu do konkursu na tej skoczni przystępowało 72 zawodników.

Tak wyglądają pary, w jakich w piątek wystąpią Polacy:

Ryoyu Kobayashi - Paweł Wąsek

Tate Frantz - Piotr Żyła

Kilian Peier - Dawid Kubacki

Stephan Leyhe - Aleksander Zniszczoł

Manuel Fettner - Maciej Kot

Lovro Kos - Kamil Stoch

Początek serii próbnej w piątek o godzinie 15:45, a pierwsza seria konkursowa rusza o 17:15. Transmisje w TVN i Eurosporcie. Relacje w Sport.pl.