Stoch zdradził gorzką prawdę o swojej formie. "Nie ma na to czasu"

Kamil Stoch w kwalifikacjach do pierwszego konkursu 72. Turnieju Czterech Skoczni zajął 37. miejsce po skoku na 113. metr. Ta próba i tak była najlepszą w jego wykonaniu w czwartkowych startach, ponieważ wcześniej uzyskał 107,5 m na pierwszym treningu i zajął 43. lokatę, a na drugim 111,5 m, dające 29. pozycję. Podobnie jak w całym sezonie Stoch nie zachwycił, a w wywiadzie po raz kolejny gorzko podsumował swój występ.

Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch bez ogródek po kwalifikacjach w Oberstdorfie. "Do poprawy jest dużo"

W tym sezonie Stoch zdobył zaledwie 21 punktów w Pucharze Świata i podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie nie będzie mu wcale łatwiej. Jego rywalem w systemie K.O. w pierwszej serii będzie Lovro Kos, który uchodzi za faworyta pojedynku. Polski mistrz jest świadomy, że obecnie jest w trudnej sytuacji.

- Ze skoku na skok się poprawiałem i to jest takie światełko w tej ciemności, ale o dwa metry, to nie jest jakoś super. Obecnie jestem w kiepskiej formie, więc każda skocznia sprawia mi trudność. Plątanie się w okolicach 30. miejsca, to nie jest top tego, co chciałbym prezentować. Popełniam mnóstwo błędów, które działają jak efekt domino i później nie ma energii w locie. Staram się robić, co mogę, ale póki co męczę się okrutnie - przyznał trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni w rozmowie z Eurosportem.

36-latek wciąż pracuje nad powrotem do formy, ale jest to niezwykle trudne i potrzeba na to wiele czasu. Mistrz jest tego świadomy. - Tu nie chodzi o optymizm czy pesymizm, chodzi o realizm. Po prostu mówię, jak jest. Do poprawy jest bardzo dużo rzeczy, trzeba to zrobić metodycznie, bardzo konsekwentnie, ale teraz nie ma na to czasu - dodał Stoch.

By nie kończyć rozmowy dość gorzkimi słowami, Stoch pokusił się o niecodzienne podsumowanie ostatnich dni. - Chrystus się narodził, Bóg zstąpił na świat. Jest wiele pozytywnych rzeczy, o których możemy rozmawiać - zakończył.

Pierwszą serię konkursu w Oberstdorfie, który rozpocznie 72. Turniej Czterech Skoczni, zaplanowano na 17:15 w piątek 29 grudnia. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna do zawodów.