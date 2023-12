Niemcy wniebowzięci po kwalifikacjach w TCS. "Start marzeń"

Polscy skoczkowie niezbyt dobrze rozpoczęli 72. Turniej Czterech Skoczni. Co prawda przez kwalifikacje w Oberstdorfie przebrnęła cała szósta, ale wszyscy zajęli odległe miejsca w drugiej połowie stawki. Na przeciwległym biegunie są nasi zachodni sąsiedzi Niemcy. Wszyscy znaleźli się w czołowej... dwunastce, a Andreas Wellinger i Karl Geiger zajęli dwa pierwsze miejsca. Nic więc dziwnego, że tamtejsze media oszalały z zachwytu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Niemcy pieją z zachwytu. Już wieszczą triumf w TCS. "Polowanie na Złotego Orła czas zacząć"

"Niemiecki start marzeń" - takim tytułem artykuł o czwartkowej rywalizacji opatrzył dziennik "Bild". Poza najlepszymi na Schattenbergschanze Wellingerem i Geigerem doskonale spisał się 23-letni Philipp Raimund. Huknął aż 134 m i zajął czwartą lokatę. Przed nim zmieścił się jeszcze trzeci Peter Prevc. Pozostali dwaj Niemcy Pius Paschke i Stephan Leyhe znaleźli się kolejno na 9. i 12. pozycji.

Skoczkowie Stefana Horngachera świetnie spisują się od początku sezonu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Wellinger jest drugi, Paschke trzeci, a Geiger czwarty. Ustępują jedynie Stefanowi Kraftowi. W kraju panuje więc prawdziwa euforia. Widać to było na trybunach, gdzie zgromadziło się 16 tys. widzów. Miejscowi fani mocno wierzą, że po latach posuchy ich rodak w Turnieju Czterech Skoczni końcu zgarnie główną nagrodę. - Polowanie na Złotego Orła czas zacząć. Kibice mogą mieć nadzieję na pierwsze zwycięstwo Niemca w Turnieju Czterech Skoczni od czasów Svena Hannawalda w 2002 roku. Wellinger, Geiger i Paschke kwalifikacjami tylko potwierdzili dotychczasowe dobre występy, co oznacza, że znajdują się w gronie faworytów do wygrania najważniejszego wydarzenia sezonu - zauważa "Bild".

Niemcy odlecieli stawce na starcie TCS. Horngacher: "Wciąż możemy coś poprawiać"

Niemcy na triumf w TCS czekają aż 22 lata. Nastroje starał się tonować jednak trener Horngacher. - To była świetna rozgrzewka. Wyniki były bardzo dobre. A wciąż możemy coś poprawiać. Musimy pozostać czujni. Ale to był dobry początek - skomentował na antenie stacji ARD.

Pierwszy konkurs 72. Turnieju Czterech Skoczni wystartuje w piątek 29 grudnia o godz. 17:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl lub w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.